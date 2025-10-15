Un sopar fabril i la presentació del projecte dels Panyos encapçalen la Setmana del Turisme Industrial

Manresa se suma un any més a la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya amb un ampli programa d'activitats que s'allargarà fins al 25 d'octubre. El tret de sortida el donarà un original Sopar de Fàbrica al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, mentre que el gran acte de cloenda serà la presentació del projecte de rehabilitació dels sostres interiors de la Fàbrica dels Panyos.
Un sopar per viatjar a la Manresa fabril de fa més d'un segle
El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà aquest divendres 17 d'octubre el Sopar de Fàbrica, una proposta singular que transportarà els comensals a un menjador fabril de principis del segle XX. L'activitat donarà el tret de sortida a la Setmana del Turisme Industrial a la ciutat, una iniciativa de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) que se celebra arreu del país entre el 19 i el 25 d'octubre.
L'endemà, dissabte 18, tindrà lloc el tradicional Bus a Cegues, una activitat sorpresa que enguany portarà els participants al Baix Empordà per descobrir diferents espais vinculats al patrimoni industrial.
Activitats per a tots els públics
El diumenge 19 d'octubre, a les 12 del migdia, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil proposa una experiència relaxant amb la sessió Ioga al Museu”, una activitat gratuïta oberta a tots els públics i nivells, que es farà dins de l'exposició de cinteria.
El mateix dia també s'ha programat un itinerari històric que recorrerà el Torrent de Sant Ignasi i el riu Cardener per resseguir la història de la industrialització a la ciutat. Aquesta activitat té un cost de 5,5 euros (3,5 euros per a jubilats, estudiants i titulars del Carnet Jove).
A més, els dies següents s'obriran diversos espais patrimonials vinculats al passat industrial de Manresa. El divendres 24 d'octubre, la fàbrica Pirelli oferirà una visita guiada al recinte i als seus elements més emblemàtics. L'activitat és gratuïta.
L'endemà, dissabte 25, el Centre de l'Aigua de Can Font proposarà una visita guiada pel seu entorn i les estances de la masia, amb un preu de 4 euros i descomptes per a menors i jubilats.
La Fàbrica dels Panyos, protagonista de la cloenda
El divendres 24 d'octubre a la tarda se celebrarà un dels actes més destacats de la setmana: la presentació del projecte de rehabilitació dels sostres interiors de la Fàbrica dels Panyos. L'acte tindrà lloc al Centre de l'Aigua de Can Font i estarà obert al públic.
Els arquitectes Jordi Morros i Javier Monte, del despatx Ondara Arquitectura, seran els encarregats d'explicar el projecte executiu de restauració estructural dels forjats i sostres d'aquest emblemàtic edifici. La intervenció té com a objectiu garantir l'estabilitat i seguretat de l'estructura, així com preservar el seu valor patrimonial de cara al bicentenari de la fàbrica, que es commemorarà el 2026.
Finalment, el diumenge 26 d'octubre al matí, el públic tindrà l'oportunitat de visitar gratuïtament la Fàbrica dels Panyos, considerada la fàbrica de riu més antiga del Mediterrani que conserva els seus valors originals. L'edifici, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, és un dels símbols del passat industrial manresà i un referent únic de l'arquitectura tèxtil del segle XIX.
Per a detall, horaris i inscripcions prèvies, cal entrar al web del Parc de la Séquia.
Un homenatge al patrimoni industrial
La Setmana del Turisme Industrial de Catalunya, impulsada per la XATIC, vol posar en valor la memòria obrera i la riquesa del llegat industrial del país a través d'activitats que combinen cultura, història i experiència. A Manresa, les propostes organitzades pel Parc de la Séquia, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil i l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de Pirelli i el Centre d'Estudis del Bages, reforcen aquest compromís amb la divulgació i la preservació del patrimoni que ha definit bona part de la identitat de la ciutat.