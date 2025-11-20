Un equip de professionals de l'ICS Catalunya Central participa fins al 27 de novembre en un projecte solidari de salut comunitària a Malawi. L'acció, impulsada per l'Associació Cooperamalawi, té com a objectiu implantar un sistema de cribratge en una zona amb recursos sanitaris molt limitats i reforçar la formació dels professionals locals.
Una col·laboració sanitària en un dels territoris amb més pobresa extrema
Un grup d'onze professionals sanitaris vinculats a l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha iniciat una estada solidària a Benga Parish, a Malawi, una de les regions més desafavorides del planeta, on l'esperança de vida no supera els 65 anys. Sis dels integrants del grup formen part de l'EAP Sagrada Família de Manresa i de l'EAP Calaf i participen en aquesta iniciativa fins al 27 de novembre.
El projecte es desenvolupa a través de l'Associació Cooperamalawi, creada per la metgessa de família i directora del CAP Calaf, Aurora Garriga, després d'una visita de prospecció sanitària l'any 2023. L'entitat neix amb l'objectiu d'implantar un sistema de cribratge de salut comunitària que doni cobertura a una població d'uns 20.000 habitants, que actualment només disposa d'una infermera i d'un oficial clínic com a referents sanitaris.
Cribratge de salut, treball comunitari i formació als professionals locals
Durant dues setmanes, l'equip català treballa conjuntament amb els professionals de la zona per identificar les patologies més prevalents segons edat i gènere, conèixer els tractaments locals i compartir coneixements sobre el maneig de malalties no transmissibles. També duen a terme proves diagnòstiques com anàlisis de sang, electrocardiogrames i espirometries, així com visites i tractaments individuals.
A més, el grup impulsa un treball comunitari amb dones per estudiar la ingesta d'àcid fòlic durant l'embaràs i reforçar la salut materna. Paral·lelament, desenvolupen un programa de salut escolar destinat a alumnes d'educació primària i secundària, i ofereixen formació sanitària i tècnica per millorar l'ús d'equipament mèdic per part del personal local.
Totes les dades recollides es registren en els carnets de salut individuals i es compartiran amb les autoritats sanitàries de Malawi, amb l'objectiu que serveixin de base per a futurs projectes adaptats a les necessitats reals de la població.
Compromís, intercanvi de coneixement i mirada de futur
Els professionals de l'ICS implicats en la iniciativa remarquen que la seva formació "s'ha de posar també al servei de comunitats que la necessiten", i destaquen la importància de l'intercanvi de coneixements amb els equips locals.
La voluntat de l'Associació Cooperamalawi és mantenir la col·laboració a llarg termini i poder viatjar a Benga Parish un o dos cops l'any per continuar realitzant consultes, seguiment i noves intervencions sanitàries.