L'Escola Puigberenguer de Manresa guanya el Premi La Ciència i els Infants d'UManresa

L'Escola Puigberenguer de Manresa ha estat la guanyadora de la setena edició del Premi La Ciència i els Infants que convoca UManresa, gràcies a la proposta Salts, rodes i trompicons. El reconeixement destaca la creativitat i la capacitat d'aprofundiment científic d'un treball que parteix d'una joguina per explorar conceptes clau de manera col·lectiva i transversal. L'acte de lliurament ha tingut lloc a l'Espai Geo del Lab 0_6, en una jornada que també ha servit per retre homenatge al divulgador científic Marc Boada.

Un reconeixement a la ciència propera i significativa

L'Escola Puigberenguer de Manresa ha estat distingida amb el primer premi del certamen La Ciència i els Infants, una iniciativa d'UManresa que té per objectiu reconèixer projectes educatius que fomentin l'experimentació i el pensament científic des de les primeres etapes escolars. El jurat ha valorat especialment l'originalitat del plantejament i la capacitat d'identificar aprenentatges a partir d'un objecte quotidià.

La proposta guanyadora, Salts, rodes i trompicons, utilitza una joguina convencional com a punt de partida per a un treball educatiu ric, on es plantegen reptes adaptats a totes les edats i característiques dels infants. El jurat ha destacat també la versatilitat del material, l'estímul a la creació i la construcció col·lectiva del projecte, convertint-lo en una eina d'aprenentatge potent i flexible.

El premi està dotat amb 600 euros, que es destinaran a l'adquisició de material científic i tecnològic per a l'escola.

Altres guardons i homenatge a Marc Boada

El premi paral·lel, L'Enginyeria i els Infants, ha estat atorgat a l'Institut Escola Marta Mata de Torelló per la proposta Cotxes en acció. El certamen ha reconegut també altres escoles amb segons i tercers premis.

L'acte de lliurament, celebrat a l'Espai Geo del Lab 0_6 d'UManresa, ha tingut també un component emotiu. S'ha retut homenatge al divulgador científic Marc Boada (1963–2024), una figura clau en la promoció de la ciència a l'abast de tothom i col·laborador habitual dels estudis d'Educació Infantil d'UManresa. Durant l'acte, s'ha inaugurat El Racó Boada, un espai permanent dins del Lab 0_6 per recordar la seva tasca i llegat, incloent-hi una cita il·lustrada pel seu fill, Arnau Boada.

El reconeixement ha estat completat amb una xerrada a càrrec del biòleg i divulgador Pere Renom i l'arqueòleg Antoni Palomo, que han compartit anècdotes i reflexions sobre la figura de Boada, el seu amor pels materials i la seva capacitat de transmetre coneixement des d'una mirada apassionada i rigorosa.

Una convocatòria que creix

En aquesta setena edició, els premis han rebut 14 propostes, 9 per a la categoria de ciència i 5 per a la d'enginyeria. El bon nivell dels projectes presentats confirma la vitalitat de l'educació científica i tecnològica a les escoles catalanes, i el paper d'UManresa com a referent en la promoció de la ciència des de la infància.

L'Escola Puigberenguer se suma així a un llistat d'escoles que, amb creativitat i compromís, contribueixen a fer de la ciència una eina educativa transformadora i estimulant.