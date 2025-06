UManresa centra la seva Escola d'Estiu en la innovació i l'educació emocional

UManresa, a través del Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE), impulsa un any més la seva Escola d'Estiu, que enguany se celebrarà del 3 a l'11 de juliol. L'edició d'enguany inclou una oferta formativa amb una desena de cursos, que posen el focus en la innovació pedagògica, l'educació emocional, les arts, la ciència i el foment de la lectura, amb propostes adaptades a professionals de totes les etapes educatives, inclosa la franja 0-3 anys.

Amb horaris adaptats per facilitar la participació de docents en actiu, el programa pretén oferir recursos útils i actuals per a l'aula, promovent tant la creativitat com la reflexió sobre la pràctica educativa.

Llengua, literatura i art per als més petits

Una de les línies temàtiques destacades de l'Escola d'Estiu se centra en l'accés dels infants a la llengua i la literatura. Cristina Correro, experta en literatura infantil, impartirà el curs Llibres infantils als 0-8 anys, mentre que August Garcia oferirà una proposta creativa que vincula poesia i música amb Poemes en clau de sol, cançons en clau de lluna. En l'àmbit artístic, Núria Molina conduirà el curs Artteràpia: recursos per aplicar a l'aula, amb eines per treballar les emocions a través de l'expressió artística.

Conèixer per acompanyar: desenvolupament i rol de l'adult

La comprensió de les etapes del desenvolupament infantil és l'eix d'un altre bloc formatiu, amb dos cursos impartits per Marta Martínez Planas. Un, centrat en els primers anys de vida dels infants, i l'altre, dedicat al paper de l'adult com a acompanyant respectuós i conscient.

Matemàtiques i ciència des del pensament crític

La ciència i les matemàtiques també tenen protagonisme amb dues propostes pensades per estimular el pensament crític i la comprensió del món des de ben petits. Antònia Fernández oferirà el curs La vida matemàtica a l'aula, i Marta Llebaria, des del Lab 0_6, conduirà Ciència i infància: explorar, experimentar i comprendre.

L'educació emocional, clau al centre

L'acompanyament emocional als alumnes i als propis docents és també una prioritat. Aloma Cuiné abordarà l'autoconeixement emocional del professorat amb Emocions en clau docent, mentre que Albert Bover proposarà eines pràctiques per a la gestió d'aula amb el curs Maletí de recursos grup aula.

Simulació per treballar el lideratge compartit

Una de les novetats destacades és la incorporació al programa d'un taller de simulació educativa, una metodologia innovadora que ja es va explorar amb èxit en l'edició anterior. Aida Camps, responsable del centre CISARC, impartirà Transformar amb equip, per promoure el diàleg i la corresponsabilitat dins els equips docents.

Formació lingüística i acreditació oficial d'idiomes

L'Escola d'Estiu també s'amplia amb cursos intensius de català i anglès. Els monogràfics de nivell C1 i C2 en català permeten reforçar competències específiques, mentre que els cursos d'anglès inclouen la possibilitat de fer l'Oxford Test of English, reconegut pel Departament d'Educació.

Montserrat acull una nova edició de l'Escola de Literatura Infantil i Juvenil

Com a activitat paral·lela, l'1 i 2 de juliol tindrà lloc la XV Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil a Montserrat, impulsada per la UVic-UCC. Amb el lema Quins llibres fiquem a la motxilla?, les jornades convidaran a redescobrir obres literàries i explorar maneres creatives de fomentar el gust per la lectura.

Amb aquesta proposta integral i diversa, UManresa reforça la seva aposta per la formació contínua del professorat, consolidant l'Escola d'Estiu com una eina de millora professional al servei d'una educació transformadora i de qualitat.