UManresa presenta «Lid-VA!», un joc de cartes per reflexionar sobre el lideratge i els valors

UManresa ha estrenat un nou recurs lúdic i formatiu: Lid-VA!, un joc de cartes desenvolupat per la seva Càtedra de Lideratge en Valors en col·laboració amb el CAE. La proposta neix amb una doble finalitat: oferir una activitat entretinguda i, alhora, afavorir una reflexió sobre el lideratge i la gestió d'equips en diferents contextos, ja sigui familiar, social, acadèmic o empresarial.

El joc permet que fins a quatre participants assumeixin el paper de membres d'un equip directiu d'una ONG dedicada a desenvolupar projectes humanitaris arreu del món. A mesura que es desplega la partida, els jugadors han de resoldre situacions diverses -emergències, iniciatives educatives, campanyes de sensibilització- formant equips amb persones de perfils i capacitats variades per aconseguir objectius comuns.

Una estrena al servei de l'experiència

La primera partida de Lid-VA! va tenir lloc el 28 de maig, coincidint amb el Dia Internacional del Joc, a les instal·lacions de simulació d'UManresa. Jugadors i observadors van coincidir a destacar la dinàmica absorbent del joc, capaç de mantenir l'atenció i el compromís dels participants. Tot i ser plantejat com un joc cooperatiu, alguns van valorar que també podria funcionar en format competitiu, fomentant una altra mena de dinàmiques.

El grup d'observadors va identificar durant el joc valors com la col·laboració, el respecte als ritmes individuals i l'aportació de cada membre. També es van detectar diferents estils de lideratge posats en pràctica: des del més servicial, orientat a l'atenció de les necessitats col·lectives, fins al més inspirador i motivador per assolir objectius. Un dels elements més valorats va ser la possibilitat d'incorporar una capa de reflexió que transforma el joc en una eina potent per fomentar debats al voltant de la cultura organitzativa i la gestió humana.

Una eina pedagògica amb vocació transformadora

Els autors del joc són Nasi Muncunill i Ferran Renalias, membres del Club del Joc del CAE, i han comptat amb l'assessorament de la Càtedra de Lideratge en Valors, que ha desenvolupat pautes específiques d'observació per convertir-lo en una eina pedagògica. Aquestes guies permeten extreure aprenentatges útils sobre el funcionament dels equips i els valors que emergeixen quan es treballa en col·laboració.

Una càtedra al servei del lideratge conscient

La Càtedra de Lideratge en Valors d'UManresa es va posar en marxa l'any 2023 amb l'objectiu de promoure un lideratge que impulsi canvis positius en l'entorn social, econòmic i educatiu. Des de la seva creació, la càtedra ha desenvolupat activitats en tres grans àmbits: la formació, amb propostes que van des de seminaris fins a cursos d'expert universitari; la recerca; i la divulgació. El joc Lid-VA! s'inscriu en aquesta tercera línia, com una eina innovadora que suma valors, pedagogia i joc.

El joc ja està disponible a través de la botiga en línia d'UManresa.