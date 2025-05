La dotació econòmica d'UManresa per a beques creix un 11%

Cent cinquanta estudiants d'UManresa van rebre ingressos d'alguna de les beques de finançament propi de la Fundació Universitària del Bages, durant el curs 2023-2024. En total, la institució va concedir ajuts per un valor de 143.390 euros, una quantitat un 11% superior a la que hi va destinar el curs anterior. En aquest període, també va créixer un 10% l'import global d'ajuts que van rebre els estudiants d'UManresa i que inclou tant els procedents de fons propis de la institució com els que provenen de les administracions públiques catalanes, estatals o internacionals. En total van sumar 2.086.419 euros amb 1.702 persones beneficiàries.

Esforç econòmic per ajudar l'estudiantat

La Fundació Universitària del Bages compta amb un programa propi de beques destinat a facilitar l'accés als seus diferents estudis oficials. N'hi ha de diferents per atendre diferents casuístiques d'alumnat: beques UManresa-FUB i l'ajut de la Generalitat de Catalunya - UVic-UCC, amb aportacions directament destinada a reduir l'import de la matrícula; beques UManresa-Talent Socials, a les quals poden accedir estudiants de primer curs que comencin els estudis de grau en Gestió de la Societat Digital, d'Administració i Direcció d'Empreses o de Mestre d'Educació Infantil, amb una nota igual o superior a 8,5 de Batxillerat o CFGS; les beques per estudiar a l'Escola d'Idiomes, adreçades a completar l'itinerari formatiu de l'alumnat d'ADE i Gestió de la Societat Digital; les beques UManresa-mobilitat, per facilitar la participació en estades internacionals i que en complementen d'altres, com les del programa Erasmus, i les beques per a Pràctiques Extracurriculars, que permeten els beneficiaris cobrar un sou mensual a canvi de realitzar tasques a la universitat que complementen i milloren la seva formació.

El fons d'ajuts propis d'UManresa complementen i se sumen als que ofereixen altres institucions privades, amb 92 beneficiaris i un import total de 202.506 euros; les administracions públiques, amb 627 beneficiaris i un import de 1.428.891 euros, i altres ajuts que sumen 311.631 euros que han arribat a 833 persones.