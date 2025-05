Segon any consecutiu de rècord a les portes obertes d'UManresa

Gairebé 1.300 persones han visitat UManresa entre divendres i dissabte en una nova edició de la Jornada de Portes Obertes. Amb aquestes xifres, UManresa ha tornat a batre un rècord d'assistència, amb un increment del 8% en relació amb l'any passat. Del total de visitants, 417 eren persones interessades en l'oferta d'estudis tant de grau universitari com de formació professional superior que imparteix UManresa en els àmbits de la salut, l'empresa i l'educació. Tot i que l'interès per l'oferta de l'àmbit de les ciències de la salut continua sent la que atrau més persones a les portes obertes, s'ha repetit la tendència de les darreres edicions i ha crescut de manera considerable l'atractivitat pels estudis tant d'empresa com d'educació.

"Les portes obertes són l'exemplificació del valor de la proximitat que tant important és per a nosaltres", ha dit el director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet, després de la visita. Llobet ha posat de relleu que "per a nosaltres, que més de 1.000 persones vinguin per conèixer què trobaran a UManresa i en els estudis que els interessen és fonamental, perquè poden veure el lloc concret, les instal·lacions i les persones amb les quals hauran d'interactuar, des de professors fins a estudiants". També ha destacat la valoració que fan totes aquestes persones sobre l'atenció rebuda durant la jornada, com el nivell de les instal·lacions.

La vicerectora del campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Sílvia Mas, ha assenyalat la importància que tenen les jornades de portes obertes per donar a conèixer les novetats en l'oferta formativa, però especialment per explicar directament a les persones interessades "una oferta única en tots els sentits, de moltíssima qualitat". Les portes obertes, ha dit, ens permeten explicar "metodologies innovadores, com la simulació, però també altres que posen l'estudiant en el centre, per promoure el pensament crític i la reflexió". Per a Mas, també és clau fer arribar el missatge als nous estudiants que UManresa disposa d'un pla d'acció tutorial que fa un seguiment i una atenció personalitzada de cada estudiant des que comença els estudis, per ajudar-lo a integrar-se a la universitat, fins que els completa, per fer un acompanyament de sortides laborals".

Una fórmula que funciona

Els bons resultats obtinguts durant la jornada de portes obertes del curs passat, que va assolir xifres de rècord, ha estat el motiu pel qual s'ha decidit repetir la fórmula i tornar a oferir dues opcions de visita: divendres a la tarda i dissabte al matí.

La visita s'adapta als interessos de cada persona i inclou una sessió informativa centrada en cada titulació i una visita a les instal·lacions de la Universitat relacionades amb els estudis. Així, en funció de les preferències de cadascú, es visiten espais com el CISARC Simulació, el Centre d'Innovació en Simulació, i la Clínica Universitària, en el cas dels estudis de Ciències de la Salut; el Lab 0_6, el laboratori de ciència a les primeres edats, l'escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy, en el cas dels estudis d'Educació; i els espais de simulació o l'espai Àgora de l'edifici FUB2 on es desenvolupen les activitats dels estudis d'Empresa. Les sessions informatives i les visites van a càrrec tant de personal docent com de persones que estan estudiant a la Universitat. En algunes sessions, també participen representants d'empreses que col·laboren estretament amb la universitat, com en el cas dels graus d'ADE i de Gestió de la Societat Digital. La seva presència a les portes obertes dona compte de la relació universitat-empresa que UManresa cuida de manera molt especial i que es tradueix en una alta inserció laboral dels graduats, propera al 100%.

La Jornada de Portes Obertes també permet conèixer altres equipaments del campus universitari, com la biblioteca (BCUM) o la residència d'estudiants del campus, així com resoldre dubtes acadèmics, sobre beques, allotjament, el procés de preinscripció o la vida universitària.

Nous estudis i nous equipaments

Enguany, les portes obertes han permès mostrar per primera vegada la nova Clínica Odontològica Universitària, un equipament, de 3.000 metres quadrats, on s'hi impartiran els estudis del CFGS de Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa. A partir del setembre de 2026, la Clínica serà l'equipament on faran les pràctiques clíniques l'estudiantat del Grau en Odontologia que imparteix la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic - UCC).

Pel que fa a les novetats acadèmiques per al nou curs, s'hi ha presenta tel nou CFGS de Logística i Transport, que se suma als CFGS d'Administració i Finances i de Comerç Internacional. Aquest cicle es podrà combinar amb el de Comerç Internacional per obtenir dues titulacions en només tres anys.

Una altra novetat de l'àmbit acadèmic que es posarà en funcionament durant el curs 2025-2026 serà la possibilitat de cursar de manera simultània els graus en Audiologia i Logopèdia que imparteixen, per una banda, la Facultat de Medicina de la UVic - UCC i, per l'altra, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Segones portes obertes del curs

Aquestes han estat les segones jornades de portes obertes que ha fet UManresa per a persones interessades en començar-hi els seus estudis a partir del curs 25-26. Prèviament s'havien fet les portes obertes internacionals, que van visitar 400 persones, 133 de les quals eren possibles futurs estudiants.