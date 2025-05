Exalumnes de l'Universi+ per a persones amb discapacitat intel·lectual es retroben a UManresa

Una setantena de persones que han estat alumnes d'alguna de les vuit edicions del programa Universi+ es va retrobar el 15 de maig a UManresa per recuperar el contacte amb antics companys i professors en el marc d'una tarda de jocs i aprenentatges. Jordi Lorente, pedagog i expert en jocs, va introduir l'activitat amb la xerrada Els supeRpodeRs de jugaRR! en la qual va defensar el gran potencial que té el joc com a eina d'aprenentatge i d'adquisició i entrenament d'habilitats, entre les quals va destacar les de la socialització, la cooperació, la superació de reptes o la capacitat per arribar a acords i respectar-los. Els participants van poder comprovar-ho, tot seguit, en una sessió de jocs, tant d'interior com d'exterior, dinamitzada pel CAE.

Els representants de les institucions promotores del programa van obrir la trobada amb uns parlaments breus. En primer lloc va intervenir Robert Figuera, director de la zona Catalunya Central del BBVA, que va dir que el de dijous era "un dia per posar en valor la voluntat d'aprendre i de créixer dels alumnes i antics alumnes del programa, i la seva il·lusió i esforç per entendre millor el món, i voler-hi participar activament". A continuació, Lluís Sánchez, president de la Fundació Ampans, que va expressar el seu orgull per contribuir a un programa inclusiu com l'Universi+, que és possible no només per la implicació de les entitats promotores sinó també i sobretot "pel coratge i la constància dels alumnes, que accepten el repte d'anar a la universitat demostrant que, quan es vol, es pot". Finalment, Antoni Llobet, director de la Fundació Universitària del Bages - UManresa, que va destacar la importància dels canvis que s'han fet al programa en els darrers dos anys que permeten aprofundir en el seu caire inclusiu i oferir més oportunitats de formació a la universitat a les persones amb discapacitat intel·lectual. "La vostra presència fa millor la Universitat", va dir als estudiants de l'Universi+, "i poder fer que sigueu membres de la comunitat universitària és un dels sentits de la nostra existència com a institució, com a UManresa. I és que volem ser una universitat accessible a tothom, on plegats puguem construir i compartir coneixement".

Més oportunitats de tornar a la universitat

La trobada no ha estat l'única oportunitat que han tingut els exalumnes de l'Universi+ aquest curs per tornar a la universitat. L'octubre passat, es va posar en marxa una nova iniciativa, l'Universi+ FC que ofereix formació contínua a antics alumnes per tal que aprofundeixin en alguns continguts del programa inicial. Un total de 59 persones han participat en els tres monogràfics que s'han impartit durant el curs 2024-2025 sobre Habilitats Digitals, Fotografia i Història dels Diners.

D'altra banda, alguns antics alumnes també han seguit l'Universi+ Plus, una altra línia de treball que permet que persones que hagin superat el programa inicial puguin incorporar-se a una assignatura transversal del grau de Mestre d'Educació Infantil d'UManresa. Es va posar en marxa el curs passat i s'ha consolidat aquest ampliant el nombre de participants fins a cinc. Aquesta iniciativa és pionera en el sistema universitari català i es va presentar el mes de desembre passat en un congrés sobre inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual a la Universitat a Cork (Irlanda).