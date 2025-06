El simulacre d'un accident entre un vehicle i un autocar posa a prova estudiants d'UManresa

Un simulacre amb un escenari extrem: un accident entre un cotxe i un autocar amb 58 víctimes simulades. Així s'ha desenvolupat aquest dijous una nova edició del simulacre del Màster en Emergències Extrahospitalàries i del curs d'Incidents amb Múltiples Víctimes i Catàstrofes de l'Escola de Postgrau en Salut d'UManresa, amb la participació de 52 alumnes i una cinquantena de voluntaris que han exercit de víctimes. L'objectiu? Superar la capacitat operativa dels serveis d'emergència per posar a prova la seva resposta.

La jornada va començar al matí amb l'activació de l'escenari: un accident múltiple amb un cotxe estavellat contra un edifici i un autocar desplaçat amb desenes de persones atrapades a l'interior. A més, una taca d'oli complicava l'accés dels Bombers al vehicle gran, i fins que no es va assegurar la zona, els equips d'atenció sanitària no van poder començar el triatge i evacuació.

Caos simulat, formació real

L'exercici, dissenyat per posar en tensió els coneixements i la capacitat de reacció dels participants, incorporava imprevistos com la presència d'una falsa reportera de televisió que interferia en la feina dels equips, o víctimes que abandonaven els punts de concentració per buscar familiars encara atrapats. Aquest desbordament voluntari va ser una de les claus de l'activitat.

Segons Aina Pagès, coordinadora del simulacre, la jornada va complir amb escreix les expectatives: "Tot i el sobrepassament inicial, els Bombers han respost molt bé i han posat en pràctica el que han après. En canvi, l'alumnat sanitari ha hagut de gestionar un escenari més caòtic, i això els servirà per fer una reflexió important en el debriefing".

Una simulació amb moltes complicitats

Un cop acabat el simulacre, els participants van analitzar l'actuació en un debriefing conjunt, on es van revisar els punts forts i febles de l'operatiu. Aquest moment de reflexió col·lectiva és fonamental per consolidar aprenentatges i detectar àrees de millora en situacions de màxima tensió.

El simulacre ha comptat amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Transport Sanitari de Catalunya (TSC), Protecció Civil, Creu Roja, ADF Manresa, Sagalés, Desguaces del Bages, ADESAN, Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'equip de maquilladores d'Esther Castellana, que han ajudat a recrear l'escenari de forma versemblant.

Tretzena edició d'un clàssic

Aquesta és la tretzena edició d'un simulacre que, any rere any, s'ha anat consolidant com una activitat formativa de referència. Amb escenaris cada vegada més complexos, els participants han pogut experimentar situacions simulades com atropellaments massius, incendis en residències, accidents ferroviaris o col·lapses d'escenaris en concerts. Una oportunitat única per formar-se en condicions de màxima exigència abans d'accedir al món professional.