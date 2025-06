Pau Sellart: «La selectivitat em va anar molt bé, però no esperava tenir la millor nota del Bages»

En Pau Sellart Farré, alumne de l'Institut Cal Gravat de Manresa, va finalitzar les proves PAU, conegudes popularment com a selectivitat, amb bones sensacions. "Vaig sortir de l'examen sabent que en general m'havia anat molt bé", admet. Ha tret un 9,20 i partia d'un expedient excel·lent, amb una nota mitjana de 9,51. "No, no m'ho esperava pas. Ha sigut una grata sorpresa", ha admès quan li han comunicat que era la millor nota del Bages.

Sellart ha estudiat el Batxillerat científic-tecnològic i vol continuar els seus estudis en aquesta branca tecnològica. "Encara m'estic rumiant quina carrera, però tinc clar que vull fer una enginyeria". Però quina? D'enginyeries n'hi ha moltes. Encararà l'accés a la universitat amb un 9,386. A la selectivitat, curiosament, els 10 els ha tret en història i en anglès.

"Les que més m'interessa és Enginyeria Aeroespacial a la UPC de Terrassa, però el tema del desplaçament diari fins allà em tira força enrere", admet. Hi ha la línia R4, amb molta freqüència, però amb tots els problemes que arrossega "són dues hores entre anada i tornada". Com a alternatives també li agrada molt "Enginyeria en Sistemes TIC que ho fan aquí Manresa, o Enginyeria Informàtica o Enginyeria de l'Energia".

Les altres millors notes a la comarca són dos 9,10 a la Joviat i un altre 9,10 a l'Institut Lluís de Peguera.