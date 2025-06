Aigües Manresa presenta una Memòria 2024 marcada per la sequera i l'impuls digital

Aquest dimecres, Aigües Manresa ha presentat oficialment la Memòria 2024 en un acte celebrat al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Manresa i president de l'empresa, Marc Aloy, i pel gerent d'Aigües Manresa, Antoni Ventura, que han posat en valor el paper estratègic de l'empresa en un any especialment condicionat per la sequera i l'adaptació als nous reptes tecnològics i ambientals.

Un any marcat per la sequera i la transformació digital

Segons ha explicat Aloy, el 2024 ha estat un any "d'esforços compartits en un context exigent", però també "d'avenços importants" per garantir un servei eficient, sostenible i orientat a les persones. L'episodi prolongat de sequera ha requerit mesures excepcionals d'eficiència, entre les quals destaquen la renovació de gairebé 70 quilòmetres de xarxa de distribució d'aigua i la instal·lació de nous sistemes de detecció de fuites, més precisos i intel·ligents.

En paral·lel, Aigües Manresa ha fet un salt important en matèria de digitalització, aplicant eines tecnològiques que permeten una gestió més eficient dels recursos i més transparència en la relació amb la ciutadania. Aquest esforç tecnològic ha contribuït a una reducció del consum i de la despesa energètica superior al 35% respecte a l'any anterior, una dada que demostra l'impacte de la innovació aplicada al servei públic.

Solucions sostenibles i eficiència energètica

En matèria ambiental, Aigües Manresa ha apostat per la implantació de solucions naturals i sostenibles. Un dels exemples més destacats és la millora tecnològica de la línia de biogàs a la depuradora de Manresa, així com la incorporació de llits de macròfits -una tècnica de depuració natural- per al tractament dels fangs residuals.

Aquestes mesures han contribuït a reduir l'empremta ecològica de l'activitat de l'empresa i s'alineen amb els objectius globals de lluita contra el canvi climàtic i d'adaptació a l'escenari de crisi hídrica.

Un compromís ciutadà exemplar

El compromís de la ciutadania també ha estat un element clau del balanç anual. El consum domèstic s'ha reduït fins als 101 litres per habitant i dia, un 11% menys que el 2023, cosa que reflecteix una gran implicació col·lectiva davant l'emergència hídrica.

Aquest comportament responsable ha estat acompanyat per un esforç de l'empresa per augmentar la seva transparència i capacitat de comunicació. Al llarg del 2024 s'han impulsat accions com la creació de l'Observatori de l'Aigua, la celebració de jornades tècniques i l'organització de portes obertes per apropar la gestió de l'aigua a la ciutadania.

Resultats econòmics positius per enfortir el servei

Els bons resultats econòmics de l'exercici 2024, amb un resultat abans d'impostos d'1.017.121,09 euros, permetran continuar reforçant les infraestructures i garantir la qualitat del servei. Aigües Manresa ha avançat que aquests recursos es destinaran íntegrament a la millora contínua de les instal·lacions i a preparar el sistema per fer front als reptes presents i futurs.

Segons ha destacat el gerent, Antoni Ventura, "una gestió responsable econòmicament no és un fi en si mateix, sinó una eina per consolidar un servei públic més eficient, més resilient i més compromès amb el territori".

La Memòria 2024 d'Aigües Manresa es pot consultar íntegrament en format digital a través d'aquest enllaç.