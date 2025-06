El manresà Guillem Bardina, peça clau en el títol català al Campionat Autonòmic de rugbi a VII

La selecció catalana sub-18 de rugbi a VII s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona del Campionat Autonòmic disputat a la localitat de Plentzia (Euskadi), en una edició marcada pel domini absolut de Catalunya i per la destacada participació del manresà Guillem Bardina, un dels jugadors més determinants del conjunt català al llarg de tota la competició.

Bardina, desequilibri i defensa des del Bages

El jove jugador del Bages ha estat un dels noms propis del torneig. Ha participat en tots els partits i s'ha fet notar per la seva velocitat, capacitat de desequilibri en atac i compromís defensiu. El seu assaig a la final contra Madrid, clau en el triomf definitiu, corona una actuació rodona que consolida Bardina com un dels talents emergents del rugbi català.

La selecció dirigida per Santi Monteagudo ha exhibit un nivell excel·lent de joc col·lectiu i ha sabut adaptar-se a tots els escenaris, des de golejades àmplies fins a finals ajustades, amb Bardina sempre aportant intensitat, presència i qualitat en moments decisius.

Inici demolidor a la fase de grups

El torneig va començar de manera immillorable per als catalans. En el primer partit, Catalunya es va imposar a Galícia per 0 a 40, desplegant un joc ràpid i contundent. A continuació, els de Monteagudo van fer el mateix davant un dels rivals directes del grup, Euskadi, amb un sòlid 26 a 0, i van tancar la jornada de dissabte amb una golejada contra Múrcia per 0 a 60, acumulant 126 punts a favor i 0 en contra en només tres partits.

Un diumenge de màxima exigència

Diumenge començava amb el quart partit de la fase de grups, davant Madrid, que va superar Catalunya per un ajustat 14 a 7. Tot i la derrota, els dos equips accedien a semifinals. La derrota, però, va servir d'avís i motivació per als catalans, que en la semifinal van mostrar una versió resistent i sacrificada per guanyar Castella i Lleó per 10 a 14, tot i jugar els darrers minuts amb un home menys per targeta groga.

Una final per recordar

El desenllaç del torneig enfrontava Catalunya i Madrid, els dos grans noms habituals d'aquestes competicions. Madrid es va avançar amb un assaig al minut 2, però la reacció catalana no es va fer esperar. Amb un joc vertical, variat i intens, Catalunya va capgirar el marcador amb quatre assajos, obra de Bernat Fernàndez (2), Guillem Bardina i Aritz Giménez. El 26 a 7 final reflecteix la superioritat d'un equip que ha dominat el torneig de principi a fi.

Un or amb accent bagenc

Amb aquesta victòria, Catalunya s'endú el primer or de la temporada 2024/25 de les seleccions de la Ginesta i ho fa amb protagonisme bagenc. El paper de Guillem Bardina, que ja havia destacat en cites anteriors, reforça el nom de Manresa dins el panorama rugbístic català i convida a seguir de prop una trajectòria que apunta ben amunt.