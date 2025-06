La Cooperativa La Agrícola cedeix a l'Ajuntament de Sant Fruitós un fons documental centenari

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha rebut en cessió el fons documental de la Cooperativa La Agrícola, una col·lecció que abasta un segle de documents, entre els anys 1893 i 1993, i que esdevé un testimoni excepcional de la vida local. El fons inclou documents administratius, comptables, culturals i fotogràfics que ofereixen una visió àmplia i detallada de la història del municipi.

Un testimoni de la vida quotidiana i associativa

Entre el material cedit destaquen llibres de comptabilitat, factures, llibres d'actes i de socis, així com cartells de pel·lícules i matrius d'entrades de cinema que recorden el paper de la cooperativa com a centre cultural. També s'hi han lliurat deu àlbums de fotografies que recullen moments de la vida social i festiva de Sant Fruitós.

El fons, segons ha valorat el consistori, és d'alt valor històric, cultural i informatiu, ja que permet conèixer l'evolució de la societat santfruitosenca al llarg de dècades.

La memòria viva d'una entitat clau

Fundada el 1893 com a cooperativa de consum familiar, La Agrícola no només va tenir un paper econòmic rellevant, sinó que es va convertir amb els anys en un autèntic eix de la vida social, recreativa i cultural del poble. El seu llegat és ara una font documental de primer ordre per a investigadors, historiadors i ciutadania en general.

Conservació, restauració i accés públic

Els documents es troben en bon estat de conservació, tot i que presenten algunes mostres d'humitat. L'Ajuntament s'ha compromès a custodiar el fons, restaurar-lo i digitalitzar-lo si escau, per garantir-ne la preservació i la consulta pública.