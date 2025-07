El ple rebutja la proposta per construir un pavelló nou per al Baxi Manresa

El ple municipal de Manresa ha rebutjat aquest dijous la moció presentada pels grups de Junts i Nacionalista i esmenada per Fem Manresa per impulsar la construcció d'un nou pavelló per al Baxi Manresa i destinar l'actual a altres equips i entitats esportives. Tot i les esmenes de Fem Manresa per garantir el control públic de la inversió, la proposta no ha prosperat després d'un debat intens i amb pausa inclosa. El govern defensa que ja s'ha encarregat un avantprojecte i assegura que, avui, és "impossible" trobar finançament per a una nova infraestructura.

Junts i Nacionalistes reclamaven un nou pavelló liderat pel club

La moció plantejada per Junts -i que ha acabat presentant-se conjuntament amb el grup Nacionalista- reclamava una aposta decidida per un nou pavelló per al Baxi Manresa. Els impulsors consideraven que després de tres anys de debats i estudis sense concreció, cal "fer un pas endavant" per garantir el futur del club a la ciutat.

La regidora de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha defensat que el projecte hauria de ser liderat pel mateix Baxi Manresa, "perquè és qui millor coneix les seves necessitats reals". "Qui ha de portar el vestit, que se'l faci a mida", havia expressat Ramon Bacardit abans del ple. En aquesta línia, el grup assegurava que el club ja disposa d'un esborrany de projecte i que caldria convertir-lo en un document executiu per poder buscar finançament públic.

Esmenes de Fem Manresa i un debat encallat

Fem Manresa ha presentat dues esmenes que s'han transaccionat que exigien que la titularitat i la gestió de la inversió siguin públiques i no estiguin en mans del club. El regidor Jordi Trapé ha defensat que el nou pavelló i el vell han de ser "al servei de tot l'esport manresà" i ha advertit del risc que es converteixi en un projecte a mida exclusivament per al Baxi Manresa.

Tot i les transaccions, la moció s'ha encallat en les formes i els detalls, fins al punt que s'ha hagut de fer una pausa de cinc minuts per aclarir el document final que es presentava. El text final no ha obtingut prou suports per prosperar.

El govern diu no al nou pavelló i aposta per reformar l'actual

Des del govern municipal, s'ha defensat l'opció de remodelar i ampliar el pavelló actual com a solució més viable. Han assegurat que ja s'ha encarregat un avantprojecte per valorar-ne el cost, que situen en uns 18 milions d'euros, i que aquest estudi ha de servir com a base per buscar finançament a les administracions superiors.