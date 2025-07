La Plaça de Nadal 2025 tornarà a Sant Domènec

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous dues modificacions de crèdit que revelen, de forma directa, la previsió del govern municipal de tornar a instal·lar l'espai central del Nadal de 2025 a la plaça Sant Domènec. Tot i que l'executiu no ha fet cap anunci explícit, els textos dels dictàmens apunten a un muntatge com el que es va fer el 2024, però en aquest cas amb tobogan, casetes i actuacions de la Fada Belluerna, el Picapoll i altres personatges infantils.

Els plans per al Nadal es filtren a través del pressupost

Tot i que el govern no ho ha comunicat públicament, la documentació d'un parell de modificacions de crèdit debatudes al ple ha deixat entreveure els primers detalls del que podria ser la plaça de Nadal d'aquest any. El text descriu amb precisió un muntatge ubicat sobre la font de la plaça Sant Domènec, amb un tobogan de dues línies, tres casetes de venda, la caseta de la Fada Belluerna, decoració amb arbres retroil·luminats i altres elements nadalencs.

Aquesta estructura conformaria un perímetre rectangular tancat, similar al que es va poder veure el desembre passat, i que torna a situar Sant Domènec com a escenari principal de la campanya de Nadal 2025. Les actuacions previstes també inclouen espectacles infantils, amb el Picapoll, el follet i la Fada Belluerna com a protagonistes.

Sense explicacions públiques, però amb previsió avançada

Ni el govern ni cap regidoria han presentat oficialment el projecte de Nadal, però les dues modificacions de crèdit aprofiten estalvis dels contractes de neteja i enllumenat per finançar les activitats, fet que confirma que la planificació està en marxa. Els dictàmens fan referència a la necessitat de dotar de pressupost les aplicacions dels programes de Cultura i d'Infància, la qual cosa demostra que s'estan preveient actuacions des de diverses àrees del consistori.

L'Ajuntament vol consolidar l'aposta per Sant Domènec com a plaça de Nadal, tot i que encara no es pot confirmar si el format serà idèntic al de l'any passat, que va dividir l'opinió pública entre partidaris i crítics. En aquest cas, però, la programació ha estat més participada entre diferents agents.