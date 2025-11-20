Diego Ocampo: «Estem contents però sabem que ho podem fer millor»

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, marxa de Venècia més satisfet que en jornades anteriors malgrat la desfeta del seu equip. El gallec ha quedat molt satisfet amb un primer quart que ha acabat amb avantatge per al seu equip. En canvi, s'ha mostrat més crític amb els segons deu minuts del seu equip. Tant al descans en l'entrevista televisiva com al final del partit a la sala de premsa. Per a Ocampo, en alguns moments ha mancat "esforç i concentració".\r\n\r\nLa situació ha millorat al tercer quart quan una bona defensa ha permès als seus jugadors poder "córrer, capturar rebots i recuperar pilotes". Ocampo, fins i tot, ha vist opcions de victòria al darrer quart però les errades en el tir ho han impedit. "Marxem contents amb el vuitanta per cent de la feina que hem fet però ho podem fer millor", ha valorat l'entrenador del Baxi Manresa. Per vèncer a l'Eurocup cal jugar al cent per cent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa mostra un nova cara europea tot i la derrota (97-93) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nNeven Spahija qualifica el Baxi Manresa com un bon equip\r\n\r\nL'entrenador del Reyer Venècia, Neven Spahija, estava molt satisfet després que els seus jugadors hagin derrotat un Baxi Manresa que els ha posat les coses molt complicades, tot i que tampoc ha evitat l'autocrítica. El croat ha parlat dels bagencs com un equip "agressiu" en el sentit bo del terme quan es refereix a una competició. A Spahiha no li han agradat els darrers cinc minuts del seu equip. No ha volgut fer sang però ha afegit que un equip que vol competir a alt nivell ho ha de fer més bé.\r\n