El Baxi Manresa cau davant un Trapani Shark superior (75-93)

El Baxi Manresa ha encaixat la segona derrota de la pretemporada en un partit en què sempre ha anat a remolc. Als bagencs els ha mancat molta continuïtat i han comés moltes errades. Per contra, el Trapani Shark s'ha mostrat més incisiu i ha aconseguit una renda d'onze punts al descans que ha sabut administrar i augmentar sense patiments. Marcis Steinbergs i Retin Obasohan han jugat els primers minuts en la pretemporada mentre que ni Dani Pérez ni Louis Olinde no han jugat.
Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Álex Reyes, Alexander Chassang i Kaodirichi Akobundu Ehiogu han estat els cinc escollits del Baxi Manresa. Benitez ha respost la cistella inicial del conjunt sicilià. El semifinalista de la darrera Lega italiana ha dominat els primers minuts de partit. El Baxi Manresa es mantenia gràcies a bones accions de Benítez. El de Perpinyà anotava un triple des de la llarga distància en una jugada d'allò més embolicada. Al següent atac, assistia a Grant Golden en un tastet del què pot ser una bona societat. El pivot nord-americà ha estat molt participatiu. Era de les poques accions amb lluïment d'un primer quart en què als dos equips els costava trobar el to (19-19, minut 10).
El segon quart ha començat amb un clar domini del Trapani. Set punts seguits amb mal rendiment en el rebot i una pèrdua de pilota sense poder frenar un contraatac feien reaccionar Diego Ocampo. El Baxi Manresa ha trigat gairebé tres minuts en anotar si bé els primers punts han arribat en una jugada d'aquelles que agraden a tots els tècnics. Després d'un tap de Kao, els bagencs han trenat un ràpid contraatac que Gustav Knudsen ha culminat després d'una assistència de Max Gaspà. Ha estat una de les poques bones accions del conjunt manresà a qui costava massa desplegar el seu joc. Agustín Ubal i Gerard Fernández han acostat el Baxi Manresa fins els sis punts de desavantatge. El Trapani Shark ha aconseguit frenar l'intent de remuntada bagenc i ha marxat al descans clarament per davant (30-41, minut 20).
Un triple de l'equip transalpí complicava més la situació al Baxi Manresa que ha respost amb un parcial de 7-0. L'intent d'acostar-se s'ha quedat en intent. El Trapani Shark ha recuperat amb rapidesa la seva renda. Fins i tot, ha aconseguit ampliar-la davant les errades contínues dels manresans (38-54, minut 24). A manca d'encert, el que no es permet al Baxi Manresa és la rendició. Obasohan era dels que ho intentava. El belga aconseguia força personals en els seus intents de penetració. Insuficient perquè el marcador s'ajustés abans d'entrar al quart definitiu (53-64).
L'inici dels darrers deu minuts ha consolidat la tendència dels minuts anteriors. Domini clar dels italians al marcador i bona voluntat del Baxi Manresa. Les bones accions del Baxi Manresa tenien resposta per part del rival. Un exemple ha estat un triple de Plummer rebatut per un 3+1 del Trapani Shark. Era un senyal més que el Trofeu Vila de Llavaneres viatjaria cap a Sicília. Al final, han estat 18 punts de distància entre els dos equips (75-93). El Baxi Manresa haurà de millorar de cara a la Lliga Catalana que comença la setmana vinent.