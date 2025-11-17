El judo bagenc i moianès brilla a Barbastre amb sis medalles i un gran paper col·lectiu

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat un cap de setmana d'alt nivell a la Copa d'Espanya infantil i cadet d'Aragó, celebrada a Barbastre, amb un balanç de sis medalles i un total de catorze posicions destacades entre podis i llocs de finalista, confirmant el bon moment dels clubs Esport7, Club Judo Moià i Osona Judo Club.
Resultats destacats en categoria infantil
L'equip infantil del CTJBM ha tancat la seva participació amb dues plates i dos bronzes. Gerard Casasayas (Esport7) i Guillem Domingo (Club Judo Moià) han pujat al segon esglaó del podi en les categories de -42 kg i -55 kg. En els bronzes, han brillat Martí Vinyals (Club Judo Moià) i Noa Lozano (+63 kg, Esport7).
La delegació ha estat igualment competitiva en les posicions de finalista: Bruna Rafat (-44 kg, Esport7) i Nina Rafat (-48 kg, Esport7) han firmat una meritòria cinquena posició. Els setens llocs han estat per Carles Campanario (-50 kg, Club Judo Moià), Lotta Gallego (-40 kg, Esport7), Júlia Herrero (-57 kg, Esport7) i Laia Coma (-57 kg, Club Judo Moià).
També han participat en categoria infantil Oriol Corcuera, Oriol Lopez, Lluc Campanario, Yuro Borldallo, Damià Bujor i Suri Gundin.
Dues medalles d'or en categoria cadet
El CTJBM ha celebrat dues medalles d'or en la categoria cadet. Carlos Llamas (Esport7) s'ha proclamat campió en -55 kg, mentre que Dumi Croitor (Esport7) ha aconseguit el segon or en -73 kg. El podi cadet l'ha completat Inés Guerrero (Club Judo Moià) amb un bronze en -57 kg.
En les places de finalista, Martina Abad (Esport7) i Maurici Casasayas (Esport7) han firmat el cinquè lloc. També han sumat setens llocs Berta Dominguez (-63 kg, Esport7) i Ivet Beltran (-48 kg, Osona Judo Club).
La representació cadet l'han completat Vidal Beltran, Claudia Terradellas, Nora Vinyals, Milena Gallego, Maica Berruezo, Núria Corcuera, Ot Fargas i Bruno Pereyra.