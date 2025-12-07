07 de desembre de 2025

El CE Manresa consolida el seu gran moment a domicili amb un triomf a Cerdanyola

Els manresans s'imposen per 0-2 a Les Fontetes i sumen la sisena victòria fora de casa

  • El CE Manresa ha guanyat al camp del Cerdanyola -

Publicat el 07 de desembre de 2025 a les 15:11

El CE Manresa ha tornat a demostrar la seva fortalesa lluny del Congost amb una nova victòria aquest diumenge al camp del Cerdanyola (0-2). Amb aquest resultat, els blanc-i-vermells encadenen sis triomfs en set desplaçaments i es refermen en les posicions capdavanteres de la classificació.

Un primer temps equilibrat

El partit, disputat a l'estadi de Les Fontetes, ha arrencat amb un ritme intens i força igualat. Tant el Cerdanyola com el CE Manresa han disposat d'algunes aproximacions de perill durant la primera meitat, però cap dels dos conjunts ha trobat el camí del gol abans del descans.

Eficiència a la represa

A la segona part, el CE Manresa ha fet un pas endavant i ha sabut aprofitar les seves oportunitats. Al minut 57, Ayoub ha avançat els visitants amb una rematada de cap a la sortida d'un córner llançat per Moha. Amb el marcador a favor, els manresans han controlat el joc i han buscat el gol de la tranquil·litat.

Aquest ha arribat al minut 81, quan Moha ha transformat un penal que ha deixat el 0-2 definitiu i ha sentenciat el duel.

Un Manresa sòlid lluny del Congost

Amb aquest nou èxit a domicili, el CE Manresa confirma el seu excel·lent rendiment fora de casa i consolida la seva candidatura a continuar a la zona alta del grup, mantenint una línia de regularitat que està sent clau en aquest tram de competició.

