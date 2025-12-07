El Manresa CBF s'imposa amb autoritat a l'Ointxe i es consolida a la zona còmoda de la LF2

El Manresa CBF ha signat una victòria contundent aquest diumenge davant l'Smartlog Ointxe (78-58) en un duel clau entre rivals directes. Les manresanes han marcat el ritme des del salt inicial i han acabat assegurant un triomf que les consolida a la part ampla de la classificació del grup B de la Lliga Femenina 2.
Sortida fulgurant
L'equip local ha deixat el partit encarrilat des dels primers minuts amb un inici espectacular. El primer quart ha estat un autèntic recital ofensiu del Manresa CBF, que ha obert diferències amb un parcial de 29-10. El domini s'ha mantingut durant el segon període, arribant al descans amb un clar 49-29 favorable a les bagencques.
Reacció visitant i control local
A la represa, l'Smartlog Ointxe ha intentat reaccionar i ha aconseguit retallar distàncies fins a situar-se a només deu punts (59-49). Tot i això, l'intent de remuntada ha estat breu. El Manresa CBF ha recuperat el control del joc en els darrers deu minuts i ha tornat a ampliar l'avantatge fins al 78-58 definitiu.
Destacada actuació d'Eva Almasque
En l'apartat individual, Eva Almasque ha estat la jugadora més destacada del conjunt manresà, amb 17 punts, 11 rebots i 2 assistències, liderant l'equip tant en anotació com sota els taulers.
Amb aquest triomf, el Manresa CBF reforça la seva posició a la classificació i fa un pas endavant en l'objectiu de mantenir-se a la zona tranquil·la del grup B de la LF2.