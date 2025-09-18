El genocidi de Gaza bloqueja el centre de Manresa durant una hora

Unes 500 persones, segons l'organització, s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Manresa en suport a Palestina, contra el genocidi a Gaza, i per al boicot a Israel i a l'empresa minera ICL, màxim representant del sionisme empresarial a la comarca del Bages. La marxa ha tingut un recorregut molt curt, però ha tingut molta incidència en el trànsit, fins al punt de generar un important caos al final de la marxa quan ha ocupat totalment la plaça de la Bonavista.
Una de les pancartes, la més gran, ja ho avisava "Si no atureu el genocidi a Gaza, aturarem la ciutat". Així ha estat com al final de la marxa, tant la carretera de Vic com el passeig Pere III, com tots els carrers que hi van a parar s'han saturat de vehicles que no podien avançar ni anar enrere. La situació, però, no ha durat més de mitja hora, una hora comptant tot el recorregut. El temps suficient per llegir el manifest i desconvocar.
Abans, la mobilització, convocada pel col·lectiu Aturem les Guerres i d'altres de marcat caràcter alternatiu, llibertari i popular, ha passat per l'estació d'autobusos on han empaperat i fet pintades a l'estació dels FGC, a qui han exigit que deixi d'oferir les vies per al transport de mercaderies d'ICL, des de Súria fins al Port. Ja a la carretera de Vic, també la Fundació del Convent de Santa Clara ha estat objecte de la crítica col·lectiva per acceptar donacions de la multinacional amb matriu israeliana.
Els clams s'han repartit entre el suport a Palestina i la condemna i la demanda de boicot a Israel i ICL.
El manifest reclama accions locals i boicot a ICL per aturar el genocidi a Gaza
En acabar la manifestació, a la plaça de la Bonavista s'ha llegit un manifest contundent que denuncia "l'extermini" del poble palestí per part de l'Estat israelià, recordant que des del 2023 més de 62.000 persones han mort a la Franja de Gaza, entre elles 18.000 infants. El text ha remarcat la destrucció d'hospitals, cases i escoles, així com la fam utilitzada com a arma de guerra, i ha subratllat la solidaritat internacional que representen accions com la Global Sound Flotilla, que intenta trencar el setge per fer arribar ajuda humanitària.
El manifest ha fet una crida a exercir pressió sobre Israel i els seus còmplices, posant el focus en el territori: ha demanat el boicot a les empreses que col·laboren amb l'ocupació i, en concret, ha assenyalat ICL, gestora de la mina de Súria. Segons el text, aquesta empresa no només causa contaminació al Bages, sinó que extreu minerals en territori ocupat palestí, comercialitza fòsfor blanc i dona suport directe a l'exèrcit israelià. També ha criticat la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat i del convent de Santa Clara amb la multinacional, exigint que es trenquin totes les complicitats.
Finalment, el manifest ha advertit que la mobilització continuarà: ha anunciat que, si la flotilla és atacada, es respondrà als carrers, i ha fet una crida a actuar davant futurs esdeveniments com el partit de bàsquet del Baxi Manresa contra el Hapoel Jerusalem previst al Nou Congost el 15 d'octubre. Segons els convocants, l'objectiu és mantenir viva la pressió i no permetre que cap benefici local contribueixi al genocidi.