Manresa acull una jornada de referència sobre demències i innovació en l'atenció cognitiva

La Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu acollirà aquest divendres la Jornada d'EAIA's Trastorns Cognitius Catalunya, una trobada de referència que reunirà professionals de tot el país especialitzats en l'atenció a persones amb demència. L'acte, organitzat per la Fundació Sant Andreu Salut i el Departament de Salut, analitzarà els nous reptes i avenços en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties neurodegeneratives.
Manresa, capital de la reflexió sobre les demències
Aquest divendres, la Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu serà l'escenari d'una nova edició de la Jornada d'EAIA's Trastorns Cognitius Catalunya, que convertirà Manresa en punt de trobada per a professionals de l'àmbit de l'atenció intermèdia especialitzats en demències i deteriorament cognitiu.
La jornada està organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut i el Departament de Salut, amb el patrocini de diversos laboratoris farmacèutics que col·laboren en la recerca i la innovació terapèutica en aquest camp.
Tres taules de debat sobre prevenció, diagnosi i intervenció
El programa s'estendrà durant tot el matí i s'articularà en tres taules rodones que abordaran els principals reptes de l'atenció a les persones amb trastorns cognitius.
La primera taula se centrarà en la prevenció, amb ponències sobre envelliment, epigenètica, plasticitat neuronal i la relació entre trastorns mentals severs i deteriorament cognitiu.
La segona taula posarà el focus en el present i futur de les EAIA de demències, amb la participació d'experts del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Hospital Clínic de Barcelona, que compartiran experiències i models d'organització assistencial.
Finalment, la tercera taula rodona tractarà les intervencions cognitivo-conductuals, explorant noves estratègies per acompanyar conductes complexes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes patologies.
Impuls a la innovació i al treball en xarxa
La sessió inaugural comptarà amb la participació del director general de la Fundació Sant Andreu Salut, Manel Valls; del gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, el Dr. Toni Sánchez, i de la cap operativa de l'atenció intermèdia del CatSalut, Galdina Valls.
Tots tres destacaran la importància de compartir coneixement i generar sinergies entre professionals per avançar cap a una atenció més integral, personalitzada i innovadora en l'àmbit dels trastorns cognitius.
Manresa, referent en atenció intermèdia
Amb aquesta jornada, Manresa consolida el seu paper com a referent en l'atenció a la dependència i a les demències, reforçant la vocació de la Fundació Sant Andreu Salut com a entitat promotora d'iniciatives que connecten la pràctica assistencial amb la recerca i la formació professional.
L'esdeveniment, que combina ponències tècniques i espais de debat, vol contribuir a millorar la detecció precoç, la prevenció i el tractament de les malalties neurodegeneratives en un context de canvi demogràfic i envelliment de la població.