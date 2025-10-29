El CAP Sagrada Família i l'institut Guillem Catà uneixen esforços contra la soledat no volguda

Per segon any consecutiu, el CAP Sagrada Família i l'alumnat d'Integració Social de l'institut Guillem Catà de Manresa han posat en marxa un projecte comunitari per combatre la soledat no volguda entre persones usuàries del centre de salut. La iniciativa busca crear vincles socials i donar a conèixer els recursos i activitats disponibles al barri.
Un projecte per trencar l'aïllament
El projecte, liderat per l'equip d'acció comunitària del CAP Sagrada Família i l'alumnat de segon curs del CFGS d'Integració Social de l'institut Guillem Catà, té com a objectiu combatre la soledat no volguda de persones que viuen soles i disposen de poques relacions socials. L'acció se centra a crear espais de trobada on aquestes persones puguin conèixer-se, compartir experiències i establir vincles que afavoreixin la seva integració social.
A més de fomentar la relació entre participants, el projecte també vol donar a conèixer els recursos del barri, com les activitats que s'organitzen al Casal Cívic de la Font, per tal que les persones interessades s'hi puguin sumar i reduir la sensació d'aïllament que viuen en el seu dia a dia.
Més sessions i activitats participatives
Enguany, el projecte ha ampliat el nombre de sessions respecte a l'edició anterior. En les dues primeres, celebrades el 17 i el 24 d'octubre, les estudiants del cicle formatiu han dinamitzat activitats de coneixença, música i jocs de taula, en sessions d'una hora i mitja. L'objectiu és crear un espai agradable i de confiança on els participants puguin començar a generar vincles que perdurin més enllà de les trobades organitzades.
La tercera sessió comptarà amb la participació de diversos agents socials del territori que treballen per al benestar comunitari. Això permetrà que els participants coneguin de primera mà altres iniciatives i s'hi puguin implicar de manera continuada, reforçant així la seva xarxa de suport.
Una experiència de col·laboració educativa i social
Aquest projecte posa en valor la col·laboració entre l'àmbit sanitari i l'educatiu, i serveix també com a espai d'aprenentatge pràctic per als alumnes d'Integració Social del Guillem Catà, que poden aplicar els seus coneixements en un entorn real.