Manresa té un 32% de flux de matrícula viva en alumnes d'ESO

A pregunta de la CUP, el Govern ha fet públiques les dades de matrícula viva del curs 2024-2025, que reflecteixen els alumnes que s'incorporen a l'educació secundària fora del període ordinari de matriculació, i els moviments d'alumnes. Manresa és una de les ciutats amb una incidència més elevada, amb un 32,34% de moviments sobre el total d'alumnes d'ESO en aquesta situació. Al conjunt del Bages, el percentatge se situa en el 26,1%, i a la regió de la Catalunya Central, en el 24,24%.
Un fenomen creixent que reflecteix la mobilitat escolar
Segons les dades del Departament d'Educació, un total de 27.254 alumnes es van incorporar per primer cop al Servei d'Educació de Catalunya fora del període de matriculació ordinari el curs passat. En total, hi va haver 77.743 moviments d'alumnes -ja que un mateix estudiant pot canviar més d'un cop de centre durant el curs-.
Aquestes xifres evidencien la magnitud d'un fenomen que afecta especialment algunes zones del país i que posa de manifest la mobilitat constant dins del sistema educatiu. A la Catalunya Central, el percentatge d'incidència de la matrícula viva a la secundària és del 24,24%, una dada per sobre de la mitjana catalana (22,53%).
El Bages i Manresa, entre els punts amb més incidència
Dins de la regió central, el Bages destaca amb un 26,1% d'alumnes d'ESO que s'han incorporat fora del període ordinari. La dada és encara més alta a Manresa, on la matrícula viva arriba al 32,34%, una de les xifres més elevades en ciutats mitjanes i grans.
Aquestes dades situen la capital del Bages per sobre de comarques com el Maresme, el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, i només per darrere de territoris com l'Alt Pirineu i Aran o Lleida, on la incidència és especialment alta per la mobilitat demogràfica i la temporalitat laboral de moltes famílies.
L'Alt Pirineu i Lleida, les zones amb més impacte
A escala nacional, la regió educativa de l'Alt Pirineu i Aran encapçala el rànquing amb un 40% de matrícula viva respecte al total d'alumnes d'ESO matriculats a inici de curs. Destaquen la Vall d'Aran (49%), la Cerdanya (46,6%) i el Pallars Jussà (39,6%).
La regió de Lleida és la segona amb més incidència (31,1%), seguida de Tarragona (26,7%) i la Catalunya Central (24,24%). Les zones metropolitanes, tot i acumular el major volum d'alumnes, presenten percentatges menors: al Barcelonès, per exemple, hi va haver 21.357 moviments, però la incidència relativa és inferior a la de les comarques centrals o pirinenques.
Un repte per a l'organització dels centres
El Departament d'Educació recorda que la matrícula viva inclou alumnat que arriba durant el curs per motius diversos, com canvis de residència, arribada de famílies migrades o trasllats laborals. Aquesta situació planteja nous reptes organitzatius i pedagògics per als centres, especialment en territoris on el percentatge és alt i obliga a una adaptació constant dels equips docents.
Els sindicats i associacions educatives han demanat que es reforcin els equips d'atenció a la diversitat i l'acollida lingüística, especialment als instituts amb més volum d'alumnat incorporat a mig curs.