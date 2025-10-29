HP dona 9.600 euros a l'escola Jeroni de Moragas per instal·lar un projector interactiu inclusiu

HP ha fet una donació de 9.673 euros a l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas d'Ampans, situada a Santpedor, per instal·lar un projector interactiu dissenyat per a alumnes amb autisme. La iniciativa forma part de la 20a Jornada Solidària d'HP, una trobada anual per recaptar fons destinats a projectes socials proposats pels seus treballadors.
Una donació per promoure la inclusió i la innovació educativa
L'aportació d'HP s'ha destinat al projecte Juguem - Projectant un futur millor, impulsat per Ampans amb l'objectiu de transformar el pati escolar en un espai educatiu, terapèutic i inclusiu. El projecte busca oferir un entorn adaptat a les necessitats dels alumnes amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, autisme o problemes de salut mental, fomentant el joc i la interacció com a eines d'aprenentatge.
Des del centre, han subratllat que "aquest projector no és només una eina tecnològica, sinó una finestra d'oportunitats per a la comunicació, l'expressió i la regulació emocional dels nostres alumnes", destacant el seu valor pedagògic i emocional.
Un equipament tecnològic al servei de l'aprenentatge
El dispositiu adquirit és l'omiVista Mobii, un projector interactiu de darrera generació creat especialment per a persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA). El sistema projecta imatges interactives en superfícies horitzontals i inclou més de 200 activitats terapèutiques desenvolupades per especialistes.
Entre els seus beneficis principals, es troben el desenvolupament cognitiu i motriu, la millora de la comunicació i la regulació emocional, la reducció de l'ansietat i el foment del joc compartit.
Beneficis per a tota la comunitat educativa
El projector s'instal·larà al pati de l'Escola Jeroni de Moragas, que actualment atén 340 alumnes, dels quals un 55% tenen diagnòstic TEA. Tot i que l'impacte més directe serà per a aquests estudiants, l'equipament beneficiarà tota la comunitat educativa i es podrà compartir amb altres serveis residencials d'Ampans, com els centres per a infants i joves amb autisme.
A la residència Els Companys, on ja es va provar un equip similar, s'han obtingut resultats molt positius en la interacció i benestar dels usuaris, un precedent que reforça l'aposta per aquesta tecnologia.
Una aliança per construir un futur més inclusiu
La donació d'HP cobreix una part important del pressupost total del projecte, valorat en 13.674 euros, i exemplifica com la col·laboració entre empresa i entitat social pot generar un impacte directe en la qualitat educativa i emocional de l'alumnat.
Des de l'escola han expressat el seu agraïment: "Rebem aquest gest com una aliança per construir un futur millor, on la tecnologia es posa al servei de les persones, de l'educació i de la inclusió".
Amb més de 60 anys d'història, Ampans continua treballant per acompanyar persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió en el desenvolupament dels seus projectes de vida.