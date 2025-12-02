Bergós, Tolchinsky i Cirurgia d'Althaia, premis a l'Excel·lència Professional del CoMB

L'edició 2025 dels Premis a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha reconegut tres referents de la Fundació Althaia: la Dra. Carmen Bergós Sorolla, el Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen i el Servei de Cirurgia General i Digestiva, liderat pel Dr. Pablo Collera Ormazabal. Els guardons es van entregar dilluns, en un acte celebrat a l'Auditori Axa de Barcelona.
Premi a la trajectòria clínica de la Dra. Carmen Bergós
Cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia d'Althaia des de fa més d'una dècada, la Dra. Carmen Bergós ha estat distingida en la categoria de Medicina d'Atenció Hospitalària. Amb una trajectòria extensa en obstetrícia, ginecologia general i oncològica, destaca per la seva expertesa quirúrgica i per impulsar la recerca i la formació dins del seu servei. Doctora en Medicina per la UIC, ha signat diverses publicacions científiques i ha contribuït a consolidar un model assistencial integral i de referència.
El Dr. Gustavo Tolchinsky, reconegut per la seva tasca docent
El premi en Docència i Formació Mèdica ha estat per al Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen, cap del Servei de Medicina Interna d'Althaia. Incorporat a la institució a principis de 2025, acumula una llarga trajectòria vinculada al CoMB, on ha ocupat càrrecs de responsabilitat en la defensa de la professió, incloent-hi la secretaria de la Junta de Govern (2014-2024). També ha estat implicat en el PAIMM i en la Fundació Galatea, reforçant el seu compromís amb la salut i el benestar dels professionals.
El Servei de Cirurgia, premiat per la seva excel·lència assistencial
El Servei de Cirurgia General i Digestiva d'Althaia ha estat distingit en la categoria d'Equips Assistencials. Amb 25 professionals i 5 residents, assumeix la pràctica totalitat de la cirurgia general del territori, amb especial expertesa en cirurgia oncològica, de l'obesitat, endocrina i de paret abdominal complexa. La incorporació de la cirurgia robòtica, una fita clau, ha situat el servei a l'avantguarda de la cirurgia mínimament invasiva.
L'equip també destaca per la seva tasca docent i de recerca, amb participació en congressos internacionals, programes de residents, cursos pioners i col·laboracions amb grups acreditats com el GOES. La creació del Servei Territorial de Cirurgia amb l'Hospital de Berga consolida un projecte estratègic que millora l'equitat i l'accessibilitat a l'atenció quirúrgica.