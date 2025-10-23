El vent causa una quarantena d'incidències a Manresa i talla la línia de tren amb Calaf

La jornada de fortes ventades d'aquest dijous ha tingut un fort impacte a Manresa, on s'han registrat 36 incidències, s'ha tallat la línia de tren RL4 entre Manresa i Calaf i s'ha hagut de tancar temporalment l'accés al Parc de l'Agulla per seguretat. Tot i els desperfectes materials, no hi ha hagut ferits.
36 incidències ateses al llarg del dia
Segons ha informat l'Ajuntament de Manresa, la Policia Local ha comptabilitzat un total de 36 incidents relacionats amb el vent entre les 10.57h i les 18.43h. La majoria han estat per caiguda d'arbres i branques a la via pública, que en alguns casos han afectat vehicles aparcats. Tot i això, no s'han registrat danys personals.
Les fortes ratxes també han provocat la caiguda d'algunes tanques d'obres, un rètol publicitari i petits fragments de teulades. A més, diversos contenidors han estat desplaçats pel vent, especialment en zones exposades com el passeig del Riu o el carrer de Viladordis.
Tancament del Parc de l'Agulla i suspensió d'activitats esportives
Davant el risc per la caiguda de branques, l'accés al Parc de l'Agulla s'ha tancat per precaució a primera hora de la tarda. L'espai es reobrirà tan bon punt les condicions meteorològiques ho permetin.
L'Ajuntament també ha recomanat extremar la precaució en zones arbrades i ha contactat amb els clubs esportius per suspendre les activitats a l'exterior durant la tarda. A partir de les 6 de la tarda, amb la disminució de la intensitat del vent, la situació ha començat a normalitzar-se.
Activat el centre de coordinació municipal
Per fer seguiment de la situació, el consistori ha activat durant unes hores el Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local (CECOPAL), situat a l'edifici de la Florinda. Des d'allà s'ha coordinat la resposta als incidents i la mobilització dels diferents serveis implicats.
Protecció Civil ha activat dues unitats d'ADF i una empresa especialitzada per retirar arbres i branques caigudes. També hi han intervingut el servei municipal de neteja i la Policia Local.
Línia de tren tallada entre Manresa i Calaf
El vent també ha afectat la mobilitat ferroviària. La línia RL4 de Renfe, que connecta Manresa amb Calaf, s'ha vist interrompuda temporalment per la caiguda d'arbres sobre la via. Els tècnics hi han treballat durant la tarda per restablir la circulació, mentre Renfe habilitava un servei alternatiu per carretera. Al vespre, la línia funcionava amb normalitat.
Un episodi intens però sense danys personals
El temporal ha deixat imatges de carrers plens de fulles i branques i de diversos equips treballant per restablir la normalitat. Malgrat la intensitat del vent, que ha superat els 70 km/h a punts del Bages, la jornada s'ha tancat sense incidents greus ni persones ferides.
Amb la previsió de vent a la baixa a partir del vespre, Manresa recupera la calma després d'un episodi que ha posat a prova la resposta dels serveis d'emergència i la coordinació municipal.