Les fortes ventades obliguen a tancar l'accés al Parc de l'Agulla

Les ventades que aquest dijous afecten el Bages han obligat a tancar temporalment l'accés al Parc de l'Agulla per precaució. El Meteocat manté l'avís per vent amb ratxes que poden superar els 70 km/h, i Protecció Civil té activat el pla Ventcat davant el risc de caiguda d'arbres i elements urbans.
El Parc de l'Agulla, tancat per precaució
L'accés al Parc de l'Agulla s'ha tancat aquest dijous a la tarda per precaució davant la intensitat del vent i el risc de caiguda de branques. El recinte es reobrirà tan bon punt millorin les condicions meteorològiques i es garanteixi la seguretat dels visitants.
El Bages, entre les comarques amb més vent
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha mantingut durant tot el dia l'alerta per vent al Bages, amb un grau de perillositat de 3 sobre 6. Les ratxes poden superar els 70 km/h i afecten especialment les hores centrals del dia.
La situació forma part d'un episodi de vent generalitzat a tot el país, amb afectació destacada a la Catalunya Central, el prelitoral i el litoral central. Protecció Civil manté activat el pla Ventcat i recomana evitar activitats a l'aire lliure, assegurar elements que puguin caure i circular amb precaució per zones arbrades.
Sense incidències greus, però amb diversos avisos
Els Bombers de la Generalitat i el telèfon d'emergències 112 han rebut desenes d'avisos relacionats amb les ventades, la majoria per arbres o objectes caiguts. A la Regió Central s'han registrat incidències menors, sense danys personals ni afectacions greus a la mobilitat.
El vent perdrà força al vespre
El Meteocat preveu que la intensitat del vent disminueixi al llarg de la tarda i vespre. Mentrestant, es recomana mantenir la prudència i seguir les indicacions de Protecció Civil, especialment en espais oberts o zones amb arbres.
El Parc de l'Agulla tornarà a obrir portes quan les condicions meteorològiques permetin fer-ho amb seguretat.