Detinguda a Manresa una mare acusada d'agredir el seu fill i atacar una testimoni

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia una manresana de 35 anys a qui acusen d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar després que una testimoni avisés al 112 informant que una dona estava agredint al seu fill, d'uns 7 anys, de forma continuada al carrer Joc de la Pilota de la ciutat. Abans que arribés la policia, la dona, a més, ha agredit la testimoni quan li ha recriminat l'acció. Una patrulla de la policia catalana de paisà ha acompanyat el menor a l'escola i ha contactat amb la família per informar-los de la situació.
Els fets s'han precipitat poc abans de 3/4 de 9 del matí quan a la parada de l'autobús de la plaça Europa, la testimoni ha vist com la dona agredia el seu fill i fins i tot l'agafava del coll fins aixecar-lo de terra. En aquell moment, la testimoni li ha recriminat l'acció, però la dona l'ha respost amb improperis i ha continuat la seva marxa cap al carrer Joc de la Pilota, mentre continuava colpejant el seu fill.
En veure que la situació no s'aturava, la testimoni ha trucat al telèfon d'emergències i la dona se li ha llançat a sobre, l'ha colpejat i l'ha tibat dels cabells fins fer-la caure a terra. Poc després arribaven quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra que, després de recollir el testimoni de la dona agredida, han detingut la mare acusada d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar, a l'espera de completar l'acusació amb la denúncia de la testimoni agredida, que s'ha desplaçat fins a l'hospital per tenir un informe mèdic.
Una patrulla no uniformada ha portat el menor a l'escola perquè no tenia lesions com per haver d'anar a l'hospital i perquè el nen pogués continuar amb el seu dia a dia. També s'ha contactat amb la resta de família perquè se'n facin càrrec després de sortir del centre.