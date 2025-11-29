29 de novembre de 2025

Successos

Cinc hospitalitzats per un incendi en un pis al centre de Manresa

Els afectats són de caràcter lleu

Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 20:36

Cinc persones han estat hospitalitzades aquest dissabte a la tarda per un incendi que ha afectat un pis del centre de Manresa. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 17.10 hores d'un foc en un habitatge del passeig Pere III i han activat quatre dotacions. Alguns veïns s'han confinat a casa i han posat tovalloles humides sota la porta per evitar la propagació de l'incendi i el fum. Altres han pogut sortir de l'edifici. El foc ja està apagat.

En total, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres ambulàncies i ha atès nou afectats, cinc dels quals han traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu, i els altres quatre han rebut l'alta in situ. Tots els afectats són de caràcter lleu, ha puntualitzat el SEM.

