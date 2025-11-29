Les visites guiades a la depuradora de Manresa reuneixen més de seixanta persones

Més de seixanta persones han participat aquest dissabte en les visites guiades a la depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, en el marc del 40è aniversari del servei de sanejament. L'activitat, organitzada per Aigües de Manresa, ha permès conèixer els processos de tractament d'aigua i l'evolució de la planta. La celebració ha inclòs també l'obertura d'un nou espai expositiu al Museu de l'Aigua i el Tèxtil.
Visites per conèixer quatre dècades de sanejament
Aquest dissabte, més de seixanta persones han participat en les visites guiades a la depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, una activitat organitzada per Aigües de Manresa per commemorar els 40 anys del servei de sanejament de la ciutat.
Les explicacions han anat a càrrec de Maria Jou, cap de depuració, i Anna Lupón, tècnica de processos. Totes dues han ofert una mirada experta i complementària sobre el funcionament de la planta, però especialment destacada ha estat la participació d'Anna Lupón, que hi treballa gairebé des dels inicis. La seva experiència ha permès als assistents entendre l'evolució i les millores tecnològiques que s'han incorporat al llarg de quatre dècades.
Economia circular i retorn de l'aigua al medi
Durant la visita, els participants han pogut seguir el recorregut de l'aigua residual, des de l'arribada a la planta fins al seu retorn al riu en condicions òptimes. També han conegut els processos de recuperació de recursos i la generació d'energia, que converteixen la depuradora en un exemple d'economia circular i gestió sostenible.
Un nou espai expositiu al Museu de l'Aigua i el Tèxtil
La commemoració del 40è aniversari del sanejament va iniciar-se dilluns passat amb la inauguració del nou espai expositiu Depuradora de Manresa: Sanejament i Futur al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. L'exposició explica l'evolució del sanejament a la ciutat i posa en valor el paper pioner de Manresa en la gestió circular de l'aigua. L'acte inaugural va comptar amb la presència de representants institucionals, tècnics i acadèmics.
Un aniversari per reivindicar el paper clau del sanejament
Amb aquestes activitats, Aigües de Manresa reforça la importància de la depuració i la gestió sostenible de l'aigua, tot oferint a la ciutadania una mirada directa als processos que garanteixen un servei essencial per al medi ambient i la qualitat de vida del territori.