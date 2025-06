La depuradora de Manresa, exemple internacional en la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle

L'estació depuradora d'aigües residuals de Manresa ha estat un dels casos destacats a la conferència internacional EWWM Conference & Exhibition, celebrada aquesta setmana al Regne Unit, gràcies a l'aplicació d'un sistema pioner que permet reduir les emissions d'òxid nitrós (N2O), un potent gas amb efecte hivernacle.

La tecnologia ha estat desenvolupada per l'empresa catalana Createch360º, que hi ha aplicat la seva plataforma de control CREApro en col·laboració amb Cobalt, per optimitzar en temps real el funcionament del sistema de tractament de les aigües. El sistema combina eines digitals i control intel·ligent, amb resultats positius quant a eficiència energètica, qualitat del tractament i reducció de l'impacte ambiental.

Els primers resultats del projecte, que ja fa gairebé un any que s'aplica a Manresa, han tingut una gran acollida en l'àmbit europeu. Operadors com Welsh Water, considerats capdavanters en el sector, també hi han participat, i la presència d'Aigües Manresa en aquest projecte situa la ciutat en una posició destacada pel que fa a la gestió eficient i sostenible del cicle de l'aigua.