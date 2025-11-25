Quaranta anys cuidant el riu: l'EDAR de Manresa-Sant Joan celebra quatre dècades d'innovació i compromís ambiental

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada compleix 40 anys des de la seva inauguració, el 17 d'octubre de 1985. Des d'aleshores, aquesta infraestructura -gestionada per Aigües de Manresa i impulsada conjuntament amb la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l'Aigua- s'ha convertit en un pilar del sanejament, la qualitat del riu i el progrés ambiental del territori.
Amb motiu de l'efemèride, la planta reivindica una trajectòria marcada per la innovació constant i per la voluntat d'oferir un servei públic cada vegada més eficient, més sostenible i més alineat amb els reptes climàtics actuals.
Quaranta anys que ho han canviat tot
Quan l'EDAR es va posar en marxa, la major part de les aigües residuals urbanes del país encara s'abocaven directament als rius. La planta de Manresa-Sant Joan va ser la primera construïda dins del Pla de Sanejament de Catalunya, i va marcar un punt d'inflexió: per primera vegada, el riu Cardener i, més avall, el riu Llobregat, començaven a recuperar vida i qualitat.
El seu funcionament va representar una autèntica revolució ambiental. El pretractament retenia els sòlids més grossos, i el tractament biològic permetia eliminar la matèria orgànica que abans s'abocava sense control. Aquell primer pas va obrir la porta a un riu més saludable, amb més biodiversitat i amb un impacte positiu per a la salut pública i l'entorn natural.
Amb el temps, la planta ha anat creixent i actualment pot tractar l'aigua equivalent a 200.000 habitants, tot adaptant-se a normatives cada vegada més exigents i incorporant noves tecnologies d'eficiència i control.
La primera planta de compostatge del país
L'any 1994, al costat sud de la depuradora, es va inaugurar la primera planta de compostatge de fangs de Catalunya. Aquella instal·lació pionera transformava els fangs en compost, facilitant-ne el transport i reduint-ne l'impacte ambiental. Va funcionar gairebé trenta anys, fins al 2023.
Ara, amb la mateixa mirada de futur, s'està projectant la primera planta d'assecatge solar de fangs del país, que permetrà reduir volum, emissions i costos, i reforçar encara més la circularitat del procés.
Eliminació de nutrients: un pas cap a rius més sans
El 2004 la planta es va ampliar per eliminar nitrogen i fòsfor, d'acord amb la normativa europea. Aquest canvi va ser decisió clau per evitar l'eutrofització -la proliferació excessiva d'algues- que pot posar en risc la vida del riu.
Recerca, digitalització i energia: la nova generació de la depuració
Amb els anys, l'EDAR de Manresa-Sant Joan s'ha convertit en un laboratori viu d'innovació ambiental.
Un filtre biològic pioner i referent internacional
Un dels projectes més singulars ha estat el filtre percolador biològic per eliminar àcid sulfhídric del biogàs generat als digestors. Aquesta tecnologia, premiada i visitada per experts d'arreu, permetia aprofitar el biogàs amb molta més eficiència. Recentment, s'ha renovat per un model encara més eficient, però sense renunciar a l'esperit d'innovació que l'ha fet emblemàtic.
Projectes europeus que miren al futur
La planta ha participat en diversos projectes internacionals, entre els quals destaca SMART-Plant (2017-2021), un programa europeu que volia recuperar materials i recursos amb baixa petjada de carboni a partir del sanejament d'aigua. Manresa va ser una de les plantes escollides per provar tecnologies aplicades en un entorn real.
L'energia que surt del fang
La digestió anaeròbia dels fangs produeix biogàs, una font renovable que la planta aprofita per generar electricitat. A finals de 2023 es van aïllar tèrmicament els digestors per mantenir-los a 35°C i augmentar-ne la producció.
A més, la instal·lació de plaques fotovoltaiques permetrà en els pròxims anys reduir significativament la dependència energètica externa. L'objectiu és que la planta s'aproximi a l'autosuficiència i redueixi les emissions de CO₂.
Reutilitzar l'aigua: una eina clau en temps de sequera
Des del juny de 2023, la depuradora produeix aigua regenerada per a usos no potables. L'aigua passa per un tractament avançat amb filtres de sorra, llum ultraviolada i hipoclorit sòdic. Aquesta aigua es destina a neteja viària, reg de zones verdes i altres usos municipals, sempre amb l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament de Salut. Aquesta mesura allibera el consum d'aigua potable, especialment important en períodes de sequera persistent.
Una depuradora intel·ligent: menys consum i menys emissions
El 2006 la planta va incorporar un sistema automàtic de control de l'aeració, i el 2020, un control intel·ligent dels reactius per eliminar el fòsfor.
La fita més destacada, però, va arribar el juliol de 2024, quan l'EDAR es va convertir en la primera de l'Estat espanyol a aplicar el sistema dual Energy-N₂O, desenvolupat per la companyia tecnològica Createch 360. Aquest sistema redueix el consum energètic i minimitza les emissions d'òxid nitrós, un gas d'efecte hivernacle amb un impacte més alt que el CO₂.
Ciència i salut: la depuradora com a vigilància epidemiològica
La planta forma part de la Xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya, una eina clau per detectar tendències epidemiològiques abans que siguin visibles en la població. Aquesta tasca consolida la funció de la depuradora com a infraestructura essencial per a la salut pública.
Cap al futur: circularitat, sostenibilitat i compromís
Quaranta anys després, la història de l'EDAR de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada és també la història d'un model de gestió sostenible de l'aigua: preservar el medi, reutilitzar recursos, generar energia i aplicar coneixement científic al servei del territori. Darrere de cada millora hi ha els professionals que, durant quatre dècades, han vetllat perquè l'aigua que torna al riu ho faci més neta, més segura i amb més possibilitats de futur.
Amb nous projectes en marxa, amb la mirada posada en la circularitat i amb una ciutadania cada vegada més conscient del valor de l'aigua, la depuradora enceta el seu cinquè decenni amb la mateixa vocació de servei públic amb què va néixer el 1985, però amb més innovació, més sostenibilitat i més compromís que mai.