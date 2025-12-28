Cinc experiències per viure la neu com mai aquest gener

Quan les festes de Nadal queden enrere i el calendari ens regala les primeres pàgines en blanc del 2026, el Pirineu recupera el seu pols més autèntic. El gener és el mes on la neu es fa mestressa del paisatge i ens convida a pujar a la muntanya no només per esquiar, sinó per redescobrir el silenci i la bellesa de l’hivern amb una mirada més pausada. Aprofitant el bon inici d'any que estem tenint, us proposem posar el fre de mà i gaudir del mantell blanc a través d'activitats que ens connecten amb la natura i el territori.
En aquest nou Carretera i Manta, busquem racons on la neu no sigui només un lloc per lliscar, sinó un escenari de calma, joc i tradició. Propostes pensades per gaudir-ne amb els cinc sentits, lluny de les presses, en indrets on el temps sembla que s’aturi entre bosc i bosc. Us proposem cinc destinacions clau per viure la màgia de l'hivern amb el cor calent.
1. El silenci del bosc a Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell)
Situat a cavall entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, Sant Joan de l'Erm és un refugi de pau envoltat per un dels boscos de pi negre més extensos d'Europa. Aquí, la proposta estrella és calçar-se unes raquetes de neu i endinsar-se pels senders senyalitzats que neixen al voltant del refugi de la Basseta. És una activitat que no requereix tècnica, només ganes de caminar i deixar-se seduir pel cruixir del gel sota els peus en un entorn que sembla un conte d'hivern.
El silenci en aquest punt del Parc Natural de l'Alt Pirineu és gairebé tangible, només trencat pel so de l'alè o el vent movent les branques carregades de neu. Passejar-hi és connectar amb una natura salvatge, però amable, on cada racó ofereix una postal nova. És l’escapada ideal per a qui busca una desconnexió total, envoltat de cels nítids i una llum de gener que, a mesura que cau la tarda, tenyeix els arbres de tons rosats i liles.
A més de les raquetes, podeu aprofitar per visitar el curiós Santuari de Sant Joan de l'Erm Nou, amb la seva teulada de colors tan característica. Si teniu temps, una baixada fins a Castellbò us permetrà descobrir un poble amb molta història càtara i uns ponts de pedra medievals que, sota la neu, conserven tot el seu encant. Una parada al refugi per menjar una sopa de farigola o un bon guisat de muntanya acabarà d'arrodonir la jornada.
2. L’esquí de fons entre boscos a Guils Fontanera (Cerdanya)
Al cor de la Cerdanya, l’estació de Guils Fontanera és un dels espais més estimats per practicar esquí de fons a Catalunya. Amb prop de 30 km de circuits ben marcats entre boscos de pi negre i avet, aquí l’activitat es converteix en una passejada pausada que permet explorar la muntanya nevada sense presses i amb una sensació de llibertat absoluta.
L’esquí de fons en aquest indret és ideal tant per a qui s’inicia com per a qui ja domina les tècniques bàsiques: les pistes serpentegen suaument entre paisatges oberts i racons silenciosos, convidant a deixar que el lliscament dels esquís marqui el ritme del cos i de la respiració. És una forma de mimetitzar-se amb el paisatge hivernal, on cada ullada cap al Cadí o el Puigcerdà desperta ganes de continuar endavant.
Després d’una estona sobre els esquís, el poble de Guils de Cerdanya o Puigcerdà estan a poca distància i ofereixen racons perfectes per completar la visita: carrers empedrats, cafeteries acollidores i panorames de postal nevada que et conviden a quedar-te una estona més. Això ho converteix en una proposta perfecta per a qui vol viure la neu amb calma i, alhora, amb totes les comoditats a l’abast.
3. Trineus i múixing a Tuixent-La Vansa (Alt Urgell)
Per a una experiència hivernal plena d’emoció i connexió amb la natura i els animals, Tuixent-La Vansa destaca com un dels punts més coneguts de Catalunya per fer trineus tirats per gossos (múixing). Aquí, en un entorn de muntanya que recorda els paisatges més salvatges, podreu viure aquesta activitat amb guies experts que us introdueixen en l’art de conduir el trineu mentre els gossos, amb la seva energia, us porten a través de clarianes i prats nevats.
El múixing a Tuixent-La Vansa no és només una baixada: és una vivència que crea un vincle entre el participant i l’equip caní, aprenent a sentir el ritme del grup i respectar la força dels animals en plena natura. El territori que envolta aquest indret de l’Alt Urgell és magnífic, amb panorames d’alta muntanya i boscos silenciosos on només es sent el lleu cruixir de la neu sota les raquetes o rodes del trineu.
Un cop acabada l’activitat, val la pena explorar els voltants: el poble de Tuixent és encantador, amb cases rústiques i una atmosfera de muntanya que convida a tastar la cuina local o simplement gaudir del paisatge des de la terrassa d’un refugi. És una escapada que combina aventura, paisatge i història en un sol dia.
4. El paradís del joc familiar a Port Ainé (Pallars Sobirà)
Quan es viatja amb nens, l’estació de Port Ainé es converteix en una destinació immillorable gràcies al seu Parc Lúdic, dissenyat específicament perquè els més petits tinguin el seu primer contacte amb el blanc sense pressions. Més enllà de l'esquí, aquest espai ofereix pistes de trineus, "tubbing" (baixar amb un flotador gegant) i un parc d'aventura als arbres que es manté obert també a l'hivern, garantint hores de diversió segura.
L'avantatge de Port Ainé és la seva orientació i el fet que les activitats familiars estan molt centralitzades, permetent que els pares puguin gaudir de l'entorn mentre els fills juguen en un entorn controlat. Aquest gener és ideal per anar-hi, ja que les temperatures ajuden a mantenir una neu de qualitat excel·lent després de les fortes nevades del nadal. Així, podreu fer ninots de neu gegants i gaudir de l'entorn com mai.
A la zona de Rialp i Sort, que queden a pocs quilòmetres, trobareu una oferta comercial i gastronòmica molt rica per completar el cap de setmana. Podeu visitar alguna de les formatgeries artesanes de la zona o, si us agrada la història, arribar-vos fins al despoblat de Santa Creu de Llagunes, un jaciment arqueològic medieval amb unes vistes impressionants. És una comarca que sap cuidar les famílies i que ofereix mil alternatives al marge de les pistes de neu.
5. Caliu termal entre muntanyes a Les (Vall d'Aran)
Com a punt final a qualsevol aventura hivernal, la Vall d'Aran ofereix un dels contrastos més plaents que es poden viure: el relax termal a l'aire lliure. A la població de Les, les Termas de Les aprofiten les aigües medicinals que brollen de la terra a temperatures elevades. Banyar-se en una piscina exterior a 35 graus mentre el paisatge que t’envolta està completament nevat i l'aire de gener et toca la cara és una sensació de benestar incomparable.
Aquest ritual de pas del fred a la calor ajuda a relaxar el cos i a tancar el dia amb una sensació de pau absoluta. El vapor d'aigua que puja cap al cel fosc de la vall i el contrast amb la pedra freda dels edificis creen una atmosfera gairebé onírica. És el premi perfecte després d'uns dies d'activitat intensa a la muntanya, un moment per al silenci i la introspecció abans de tornar a la rutina.
La Vall d'Aran al gener té un encant especial; pobles com Bossòst, amb la seva església romànica, o Bausen, amb el seu bosc de faigs de conte (el bosc de Carlac), són visites obligades. O fins i tot, si mai havíeu pujat fins a la zona o feia temps que no ho fèieu, és imprescindible acostar-se fins a Vielha i gaudir del seu encant únic.
Un gener per gaudir de la neu a casa nostra
Començar l'any en aquests racons és molt més que una escapada; és una manera de dir-nos a nosaltres mateixos que el 2026 serà un any per viure amb més consciència i menys pressa. La neu de gener ens ensenya que tot té el seu ritme, que la natura necessita el seu temps de repòs i que nosaltres, de tant en tant, també ens mereixem aturar el rellotge per contemplar com cau un floc de neu i gaudir d'una de les millors èpoques de l'any a casa nostra.
Que aquestes propostes us ajudin a carregar les piles amb l'aire pur del Pirineu i que el caliu de la bona companyia us acompanyi durant tot l'any. Perquè, al cap i a la fi, la millor manera d'encetar el camí és fent-ho amb els peus a la terra (o a la neu) i la mirada posada en tot el que ens queda per descobrir.