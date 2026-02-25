Cinc excursions per estrenar el bon temps aquest març

El març no arriba amb grans proclames, però ho canvia tot. De sobte, la llum del matí és més amable, el sol ja escalfa prou per caminar sense abric gruixut i l’aire deixa de tallar la respiració. Els dies s’allarguen discretament, i amb ells, també les ganes de passar hores a fora.
Després de setmanes de fred i plans més recollits, el cos torna a demanar moviment. No grans reptes ni travesses extremes, sinó camins que permetin recuperar el ritme, sentir el terreny sota les botes i tornar a casa amb aquella sensació agradable de cansament que només dona una bona excursió.
El març és això: una porta oberta. L’inici d’una temporada que encara no està marcada per la calor intensa ni per les aglomeracions d’estiu. És el moment ideal per redescobrir rutes que potser ja coneixem o per explorar-ne de noves amb una mirada renovada. En aquest Carretera i Manta us proposem cinc excursions per celebrar l’arribada del bon temps, sense presses i amb la natura com a aliada.
1. Torrent de la Cabana (Ripollès)
El Torrent de la Cabana, a Campdevànol, és una aposta segura per inaugurar temporada. La ruta circular que recorre els Set Gorgs travessa un entorn boscós que al març comença a recuperar intensitat i frescor. La vegetació es desperta, el terra encara conserva humitat i la llum de primavera dibuixa ombres suaus entre els arbres.
És una excursió còmoda, sense grans desnivells, que permet caminar de manera fluida. Les passeres i ponts de fusta fan el recorregut dinàmic i agradable, ideal tant per a famílies com per a grups d’amics que volen tornar a posar-se en marxa sense exigir-se massa. El camí convida a parar, observar i gaudir del trajecte més que no pas de l’arribada. Tot i això, és important recordar-vos que per accedir al torrent durant el mes de març, és necessari tenir cita prèvia els dies festius i caps de setmana.
La jornada es pot completar fàcilment al mateix Campdevànol o a la veïna Ripoll. Restaurants de cuina de muntanya, passejades tranquil·les pel centre i la possibilitat de visitar el monestir converteixen l’excursió en una escapada completa, perfecta per a un dissabte assolellat de març.
2. Salt del Molí Bernat, Tavertet (Osona)
Tavertet és un balcó natural sobre el paisatge interior de Catalunya. La ruta fins al Salt del Molí Bernat combina precisament aquesta sensació d’amplitud amb trams més recollits que aporten varietat al recorregut.
El camí alterna zones obertes amb vistes espectaculars sobre el pantà de Sau i els cingles, amb descensos progressius cap a la riera. Aquest contrast entre horitzó i fondalada crea una experiència equilibrada: ni massa exigent ni massa plana. Al març, la temperatura permet caminar amb comoditat, sense la calor que pot fer més feixucs alguns trams.
3. La Serra del Montsant: camí fins a l’ermita de Sant Joan del Codolar (Priorat)
El Montsant té aquella força austera que impacta des del primer moment. Roca, silenci i horitzó. La ruta fins a l’ermita de Sant Joan del Codolar és una manera excel·lent d’endinsar-s’hi sense afrontar grans travesses. Al març, el Priorat comença a escalfar motors: els ametllers florits esquitxen el paisatge i la llum seca del sud aporta una nitidesa espectacular.
El camí guanya alçada progressivament, envoltat de roca conglomerada i vegetació mediterrània. No és una ruta tècnica, però sí prou exigent per fer treballar les cames i recordar que la temporada d’excursions ha començat. La sensació d’arribar a l’ermita, arrecerada sota les parets del Montsant, és d’aquelles que conviden a aturar-se i respirar profundament.
Un cop acabada la caminada, el Priorat ofereix molt més que muntanya. Es pot aprofitar per visitar algun celler, passejar per pobles com Cornudella o Siurana, o reservar taula per tastar la cuina de la comarca. És una escapada que combina paisatge, cultura del vi i autenticitat.
4. El Castell de Burriac des de Cabrera de Mar (Maresme)
Si el que busqueu és una excursió amb recompensa panoràmica, la pujada al Castell de Burriac és una opció ideal per al març. Situat sobre un turó que domina el Maresme, ofereix una combinació perfecta de mar i muntanya en una sola ruta. És el tipus de caminada que et recorda que no cal anar gaire lluny per sentir que t’has escapat.
El camí comença suaument des de Cabrera de Mar, entre pistes forestals i trams de sender que s’endinsen en un paisatge mediterrani típic: pins, matolls baixos i terra clara. A mesura que es guanya alçada, el mar comença a aparèixer tímidament a l’horitzó, fins que, gairebé sense adonar-te’n, s’obre del tot. L’últim tram fins al castell és una mica més pedregós, però assequible per a tothom si es va ben preparat i amb calma. Al març, la temperatura és ideal per afrontar la pujada sense patir calor, i la visibilitat acostuma a ser excel·lent.
Un cop a dalt, les vistes són la gran recompensa. La costa del Maresme s’estén als teus peus, amb el blau del Mediterrani contrastant amb el verd suau de les muntanyes interiors. En dies clars, es pot distingir Barcelona al sud i el perfil del Montseny cap a l’interior. Després de la baixada, es pot completar la jornada amb un passeig pel centre històric de Cabrera, acostar-se a la platja o dinar en algun restaurant de la zona. També és una excursió que es pot combinar amb una tarda tranquil·la davant del mar, aprofitant aquella sensació de primeres jornades llargues que només el març sap regalar.
5. Camí de Ronda de Calella a Llafranc (Baix Empordà)
Quan el bon temps comença a insinuar-se, el mar recupera protagonisme. El tram del Camí de Ronda entre Calella de Palafrugell i Llafranc és tot un clàssic, però durant el mes de març és una opció excel·lent, amb una caminada suau però plena d’estímuls visuals sense tenir a sobre aquella calor pesada de l’estiu i sense estar envoltats de la gentada que hi ha a partir del mes de juliol.
El recorregut combina petites pujades i baixades amb trams més planers, sempre amb el mar com a teló de fons. Al març, la Costa Brava conserva una calma especial que permet gaudir del paisatge sense presses ni massificacions. La llum clara, el blau intens i l’olor salina creen una experiència revitalitzant.
Després de caminar, es pot allargar el dia amb un dinar davant del mar, un cafè en alguna terrassa tranquil·la o una passejada pels carrers blancs de Calella. També és bona idea explorar alguna cala propera o aprofitar per descobrir racons molt coneguts menys transitats abans de l’arribada de l’estiu, oferint-nos una experiència més còmoda. Alhora, passejar pels Jardins de Cap Roig abans de l'onada de turisme de l'estiu pot ser una gran opció.
El març, el millor punt de partida
El març no és el mes de les grans gestes, sinó el de les decisions senzilles que marquen tendència. Sortir a caminar, recuperar el ritme, deixar que el paisatge torni a formar part del cap de setmana.
Aquestes cinc excursions són només un punt de partida. Una invitació a aprofitar la llum més llarga, les temperatures agradables i la tranquil·litat abans de la temporada alta. No cal esperar vacances ni grans plans: només escollir un camí i començar. Perquè el bon temps no s’anuncia. Es camina.