El Consell Comarcal del Bages estrena la campanya «Digue-ho en català» amb un vídeo humorístic

El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa la campanya Digue-ho en català!, amb l'objectiu de normalitzar i consolidar l'ús del català a la comarca, especialment en els comerços i serveis d'atenció al públic. La campanya inclou visites informatives i pedagògiques a 120 establiments de quatre municipis del Bages, amb recursos gratuïts per ajudar els comerços a incorporar el català en la retolació, documentació i atenció oral. Paral·lelament, s'ha llançat el primer vídeo en format gag amb un to humorístic i protagonitzat per la influencer manresana Shalana Rodríguez, l'actriu Mercè Comes i l'actor Joan Valentí, que es difondrà a les xarxes socials i mitjans de comunicació per reforçar la idea central: començar en català i mantenir la llengua sense canviar automàticament per inèrcia o per l'aspecte de l'interlocutor.
Una campanya amb finalitat pedagògica i suportiva
La iniciativa Digue-ho en català! està impulsada pel Consell Comarcal del Bages, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la col·laboració del CNL Montserrat, i té una doble dimensió: una de pràctica i presencial als establiments i una altra comunicativa de difusió pública.
En la part pràctica, l'objectiu és visitar 120 comerços de quatre municipis del Bages -Sant Vicenç de Castellet (25 establiments), Sant Joan de Vilatorrada (50), Sallent (20) i Sant Fruitós del Bages (25)- per millorar la disponibilitat lingüística en els comerços. Aquesta acció no és inspectora ni sancionadora: es tracta d'una actuació pedagògica que ofereix orientació i recursos gratuïts als comerços per facilitar la incorporació del català en l'atenció al client i en la informació escrita, com retolació, cartells, horaris, llistes de preus, menús i tiquets o factures.
Durant les visites, els tècnics del Consell Comarcal fan una observació inicial de la presència del català i després es presenten formalment explicant l'objectiu: reforçar els drets lingüístics en l'atenció al públic i oferir recursos adaptats a cada comerç per incorporar el català sense dificultats ni costos addicionals.
Els tres eixos de les visites als comerços
Cada visita se centra en tres blocs principals:
- Atenció al client en català: es recorda que els clients tenen dret a ser atesos en català, i que utilitzar la llengua pròpia és un element de proximitat i qualitat del servei. En cas que el personal no domini la llengua, se li ofereixen eines per aprendre i usar el català en situacions reals, sense cap sanció.
- Informació i documentació en català: es revisa la presència del català en tots els materials visibles per al client, com horaris, cartells, llistes de preus o menús. L'objectiu és garantir que el català estigui present, sense impedir l'ús d'altres llengües.
- Recursos gratuïts i adaptats: segons les necessitats de cada comerç, se'ls ofereix revisió i correcció de textos, traducció de materials breus, formació pràctica amb el programa Comerços aprenents, informació sobre cursos del CNL Montserrat i la possibilitat d'adscriure's al Voluntariat per la Llengua / establiments col·laboradors per reforçar l'ús social del català i donar visibilitat al comerç compromès.
A més, a cada establiment se li lliura un díptic amb informació sobre els drets lingüístics en consum, els beneficis d'atendre en català, els recursos disponibles i els contactes del CNL Montserrat per activar els serveis.
Una comunicació pública amb humor i proximitat
A la part comunicativa, la campanya s'ha reforçat amb materials gràfics (banderoles, cartells i continguts digitals) i amb dos vídeos en format gag el segon es publicarà properament-, amb un to clarament humorístic i proper, pensats per fer arribar un missatge senzill: començar en català i mantenir la llengua.
El primer vídeo, recentment estrenat, compta amb la participació de la influencer bagenca Shalana Rodríguez, l'actriu Mercè Comes i l'actor Joan Valentí, que interpreten escenes quotidianes en què s'evidencia la necessitat de no canviar de llengua per inèrcia o percepció de l'interlocutor. La peça es difondrà a les xarxes socials i a diversos mitjans de comunicació per arribar tant a professionals com a públic general.
El to humorístic busca que el missatge arribi de manera natural i memorable, i que el públic entengui que parlar català és senzill, pràctic i una opció de proximitat i qualitat en el servei.
Objectius i impacte de la campanya
Segons el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, la iniciativa vol "impulsar la llengua catalana i generar hàbits d'ús" i assegurar que el català "s'ha de poder usar i rebre com a llengua d'atenció normal en comerços i serveis". Hernàndez ha subratllat que el missatge principal és molt simple: començar en català i mantenir la llengua, sense canviar automàticament per inèrcia o per l'aspecte de l'interlocutor.
La vicepresidenta primera del Consell i responsable comarcal d'impuls del català, Sílvia Tardà, ha recordat que el Bages forma part de les Comarques Centrals, l'únic àmbit territorial de Catalunya on l'ús habitual del català no ha retrocedit entre 2018 i 2023. Segons les dades publicades pel Govern de la Generalitat i l'Idescat al novembre de 2025, el 59,6% dels habitants de la Catalunya Central fan servir el català com a llengua habitual, i aquesta xifra no ha variat en els darrers cinc anys. Aquesta base estable permet impulsar iniciatives com Digue-ho en català! amb garanties de consolidació i projecció de futur.
El conseller comarcal de consum, Salvador Busquets, ha afegit que "la campanya busca garantir drets i facilitar el compliment de la normativa amb recursos concrets, perquè parlar i atendre en català sigui fàcil i natural també en l'àmbit comercial".
Context lingüístic i social
Les Comarques Centrals, que inclouen el Bages, presenten dades positives respecte a la llengua catalana en comparació amb altres zones de Catalunya:
- Català com a llengua habitual exclusiva: 59,6%
- Identificació exclusiva amb el català: 52,4%
- Coneixement global de les quatre habilitats lingüístiques: 75,0%
- Entén català: 96,3%
- Sap parlar català: 89,3%
- Sap llegir català: 88,5%
- Sap escriure català: 75,6%
Aquestes xifres contrasten amb el descens que s'ha registrat en altres demarcacions, i reforcen la necessitat de mantenir i ampliar els espais d'ús del català, especialment en àmbits quotidians com els comerços i serveis.
L'estratègia de suport als establiments
La campanya posa especial èmfasi en oferir suport pràctic i gratuït als comerços per adaptar-se a l'ús del català:
- Revisió i traducció de textos i documents breus al català
- Formació pràctica amb el programa Comerços aprenents
- Accés a cursos presencials i en línia del CNL Montserrat
- Possibilitat d'adscriure's al Voluntariat per la Llengua / establiments col·laboradors
Aquesta estratègia busca que parlar català sigui natural i que els establiments puguin complir amb la normativa de drets lingüístics sense esforços inassolibles ni costos afegits.
Difusió a les xarxes i als mitjans
El primer vídeo de la campanya ja ha començat a circular a través de les xarxes socials del Consell Comarcal del Bages i s'ha fet arribar a diversos mitjans de comunicació. La peça combina escenes quotidianes amb humor i situacions recognoscibles per al públic local, amb l'objectiu de reforçar la importància de mantenir el català en l'atenció i la comunicació diària.
La participació d'influencers i actors reconeguts a la comarca permet connectar amb un públic més ampli, incloent joves i adults, i augmentar la notorietat de la campanya en entorns digitals i presencials.
La relació amb els drets lingüístics
Un dels eixos clau de Digue-ho en català! és vincular l'ús del català amb els drets lingüístics de consum. Això significa que els clients tenen dret a ser atesos en català i a rebre informació en la llengua pròpia, i els establiments tenen recursos i orientació per fer-ho possible sense conflicte.
Segons el Consell Comarcal, millorar l'ús del català en el comerç no només és un dret dels clients, sinó també una oportunitat per augmentar la qualitat i proximitat del servei, i reforçar la imatge del comerç local com a espai proper i accessible.
Compromís institucional i continuïtat
La campanya compta amb el suport institucional de l'Agència Catalana del Consum i amb la col·laboració del CNL Montserrat, que aporten recursos pedagògics i assessorament per garantir la viabilitat i sostenibilitat de l'acció.
Els responsables del Consell Comarcal han remarcat que aquesta campanya no és puntual, sinó que s'inscriu en un pla més ampli de promoció i consolidació del català a tota la comarca. L'objectiu final és que el català sigui una llengua normalitzada d'atenció i convivència real al Bages, i que l'acció pedagògica tingui un impacte tangible en el dia a dia dels ciutadans i en la vida dels establiments comercials.
Perspectiva a futur
Els tècnics del Consell Comarcal preveuen avaluar l'impacte de les visites i dels vídeos en l'ús del català en els establiments, i adaptar les accions formatives segons les necessitats que es detectin. La campanya ofereix una oportunitat única de consolidar hàbits d'ús en un territori on el català encara té una base sòlida, i alhora de visibilitzar que parlar en català és senzill, agradable i rendible en termes de qualitat de servei.
Segons els responsables, el missatge que ha de quedar és clar: parlar català és natural, començar en català i mantenir la llengua és senzill, i hi ha recursos i suport per fer-ho possible sense dificultats ni costos per als establiments.
Conclusió
Amb el llançament del primer vídeo i l'inici de les visites a comerços, la campanya Digue-ho en català! del Consell Comarcal del Bages combina humor, pedagogia i acció directa per consolidar l'ús del català en l'atenció al públic i la documentació comercial. Aquesta iniciativa se suma a l'estratègia comarcal de promoció del català, especialment rellevant en les Comarques Centrals, on l'ús habitual de la llengua s'ha mantingut estable els darrers cinc anys. La campanya ofereix recursos gratuïts, orientació pràctica i difusió pública, amb l'objectiu que el català sigui una llengua normalitzada i visible en la vida quotidiana i en els serveis comercials.