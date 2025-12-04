Més de 350 empreses del Bages s'interessen per les Oficines de Transició Energètica: així funcionen

Quan una empresa decideix transformar-se per ser més eficient i sostenible, sovint topa amb el mateix mur: per on començo? Quines tecnologies necessito? Quin retorn tindré? Qui m'ho pot assessorar amb garanties?
Al Bages, aquest mur s'ha començat a esfondrar. Des del maig, més de 350 empreses han contactat amb les Oficines Empresarials de Transició Energètica (OETE), un servei pioner a Catalunya que acompanya de manera gratuïta pimes, comerços i indústries en el camí cap a la descarbonització.
Les Oficines operen sota un model col·laboratiu únic: Cambra de Comerç de Manresa, Associació d'Empresaris de Bufalvent, CETIM i Gremi d'Instal·ladors treballen coordinadament, amb el suport estratègic del Consell Comarcal del Bages i el finançament de l'Institut Català de l'Energia. Una aliança público-privada que ha convertit el Bages en referent en la implantació d'energies renovables i projectes d'eficiència a petita i mitjana escala.
"El nostre paper és coordinar i impulsar el servei, i fer que arribi a totes les empreses que vulguin avançar cap a la descarbonització", explica Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages. "Les Oficines són una porta d'entrada clara i fiable per a qualsevol empresa que vulgui iniciar o ampliar la seva transició energètica".
Per entendre què aporten les OETE i com s'utilitzen en la pràctica, hem parlat amb dues empreses del territori que ja n'han obtingut resultats tangibles: Ingimec i PJ Manubens.
Una finestra única per transformar la gestió energètica de les empreses
El servei ofereix, sense cost per a les empreses:
- Assessoraments energètics personalitzats
- Auditories i estudis d'estalvi econòmic
- Disseny de projectes tècnics per a instal·lacions d'energies renovables
- Acompanyament en tràmits, ajuts i regulació
- Formació i orientació per a empreses instal·ladores
- Impuls de comunitats energètiques i projectes col·lectius
Cada agent aporta un rol específic:
- Cambra de Comerç → comerços i petites empreses, estudis energètics i ajuts
- AE Bufalvent → polígons industrials i impuls de comunitats energètiques (Manresa Il·lumina)
- CETIM → informes tècnics i disseny avançat de projectes
- Gremi d'Instal·ladors → formació i suport post tècnic
Un model que, tal com subratlla Hernàndez, "fa que la transició energètica deixi de ser un repte individual per convertir-se en una oportunitat compartida -i sobretot viable- per a totes les pimes".
Ingimec: Eficiència integral i tecnologia per reduir consum i millorar confort
L'empresa tecnològica Ingimec, amb seu a Sant Fruitós de Bages, és un exemple de fins on poden avançar les empreses que aposten de manera integral per l'eficiència. Encara que el seu projecte és anterior a la creació de les OETE, la Cambra de Comerç va identificar el seu cas com una bona pràctica i el dona a conèixer a altres pimes que busquen referents propers.
A les seves noves instal·lacions, Ingimec ha implementat un conjunt de solucions que representen el full de ruta ideal d'una nau industrial moderna. Ho ha desenvolupat amb el suport d'EProjecta.
Les principals accions implementades són:
- 12 cm d'aïllament tèrmic a coberta per reduir pèrdues energètiques.
- Planta fotovoltaica d'autoconsum per reduir dependència de xarxa.
- Claraboies automatitzades que aporten llum natural i ventilació controlada.
- Sistema de climatització VRV d'alta eficiència.
- Ventilació mecànica amb recuperació de calor.
- Il·luminació 100% LED d'alt rendiment.
- Carregadors de vehicle elèctric integrats amb els excedents solars.
- Fusteries d'alumini d'alt aïllament i protecció solar.
- Domòtica LOXONE completa, que controla ventilació, climatització, llum, i optimitza consum.
"La nostra nau funciona amb criteris d'eficiència en totes les capes, i la domòtica garanteix que sempre operi de manera òptima", explica David Torres, CEO d'Ingimec. "El projecte s'alinea plenament amb la tasca de les OETE. Animo totes les empreses a utilitzar aquest servei per millorar els seus processos i reduir consums".
La seva experiència il·lustra un punt clau: la transició energètica no és només posar plaques solars, sinó redissenyar l'empresa perquè consumeixi menys i millor.
PJ Manubens: Energia solar compartida gràcies a l'acompanyament de les Oficines
El segon cas és el de PJ Manubens, firma industrial de Manresa que ha impulsat una instal·lació fotovoltaica de 90 kWp integrada en el projecte d'autoconsum compartit Manresa Il·lumina, una de les primeres comunitats energètiques empresarials de Catalunya.
En aquest cas, el suport de les OETE -concretament a través de l'Ofimater, vinculada a Bufalvent- ha estat determinant.
Segons explica Bernat Ladrón de Guevara, CEO de l'empresa: "Hem rebut un suport integral: assessorament tècnic, estudis de demanda, l'encaix legal i regulador, suport econòmic i monitorització. Sense aquest acompanyament, el procés hauria estat molt més lent i complex". L'empresa ja té la instal·lació completada i està pendent de connexió a la xarxa. L'objectiu és començar a generar i compartir energia a primers d'any.
Per a Ladrón de Guevara, l'impacte del servei és més que tangible: "Les Oficines actuen com un punt de confiança. Faciliten que projectes col·lectius com les comunitats energètiques -impossibles per a moltes pimes en solitari- es puguin fer realitat".
Un servei estratègic per transformar el teixit productiu del Bages
Amb més de 350 empreses interessades en només uns mesos, les OETE han demostrat que al territori hi ha una demanda latent: pimes que volen estalviar energia, reduir costos i complir criteris ambientals, però que necessiten orientació clara.
Segons Hernàndez: "Les OETE permeten que la transició energètica arribi també a les petites i mitjanes empreses, no només a les grans indústries. I ho fan amb una estructura pionera al país". L'impacte també és territorial: sectors com el comerç, els polígons industrials i el món de les instal·ladores troben en aquest servei un punt d'acompanyament estable, modern i coordinat.
On es vol arribar: un Bages més eficient, més competitiu i més sostenible
Les Oficines Empresarials de Transició Energètica tenen un objectiu clar: ajudar les empreses del Bages a competir millor en un futur on l'energia serà el gran factor diferencial.
- Menys dependència de la xarxa.
- Menys costos operatius.
- Més eficiència en processos i instal·lacions.
- Més capacitat per captar ajuts i finançament.
- Més competitivitat del territori.
Amb casos com Ingimec i Manubens, el missatge és clar: la transició energètica ja no és un repte futurista, sinó una oportunitat real que les empreses del Bages estan aprofitant avui.