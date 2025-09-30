Quan el setembre s’acomiada i els dies es fan més curts, els boscos de Catalunya es transformen. Els verds d’estiu deixen pas a ocres, grocs i vermells que encatifen els camins, i l’aire comença a tenir aquella olor humida i fresca que anuncia el temps de bolets i castanyes. És el moment de sortir a caminar, de recollir tresors sota els arbres i de gaudir d’unes festes que celebren la natura i la gastronomia de tardor.
Aquest octubre et proposem cinc destinacions on viure aquesta màgia: fires que combinen tradició, paisatge i bon menjar, des dels Pirineus fins al Montseny, passant per les muntanyes del Solsonès i la serra de Prades. Són escapades ideals per omplir el cistell, tastar sabors de bosc i descobrir pobles que conserven l’essència de la vida tranquil·la.
1. SolsoTerra - Solsona (Solsonès)
El 18 i 19 d’octubre, Solsona es converteix en un autèntic aparador de tardor amb la Fira del Bolet i la Terra del Solsonès (SolsoTerra). Les seves places i carrers s’omplen de parades amb bolets acabats de collir, productes artesans, melmelades, formatges i embotits que fan venir gana només d’ensumar-los. Hi trobaràs demostracions de cuina, tastos i sortides guiades al bosc per aprendre a reconèixer espècies. L’ambient és festiu, però tranquil, d’aquells que conviden a passejar sense pressa.
A més de la fira, Solsona és una ciutat que val la pena descobrir. El seu nucli antic conserva muralles, portals i places medievals que semblen congelades en el temps. La catedral de Santa Maria i el seu claustre són imprescindibles, i si t’agrada la història local pots visitar el Museu Diocesà i Comarcal.
Als voltants, tens propostes per a tots els gustos: des del Santuari del Miracle, un indret serè i espiritual, fins a les panoràmiques espectaculars de la Serra de Busa, amb els seus penya-segats i vistes sobre el Cardener. Acaba el dia amb un bon àpat de cuina tradicional: estofats, cargols o un arròs de muntanya amb rovellons.
2. Fira de la Castanya de Viladrau (Osona)
Quan arriba la tardor, els castanyers del Montseny es converteixen en protagonistes, i Viladrau n’és el millor escenari. Durant la Fira de la Castanya, els carrers del poble s’omplen d’aromes dolces i fum de llenya mentre els castanyers torren a peu de carrer. Passejar i gaudir pels carrers del municipi osonenc és una de les activitats a fer aquesta tardor.
A més de comprar castanyes fresques o torrades, els dies 26 i 27 d’octubre trobaràs pastisseria tradicional, licors, mel i artesania local. Es fan demostracions sobre l’ofici de castanyer i activitats per conèixer aquest fruit tan arrelat a la cultura catalana. Durant tot el cap de setmana, Viladrau es converteix en un tastet de productes de casa nostra.
Viladrau és també un punt de partida perfecte per explorar el Parc Natural del Montseny, que aquests dies regala un espectacle de colors. Pots fer excursions senzilles com la Ruta de les Fonts i dels Castanyers Centenaris, o, si ets més atrevit, pujar fins al Matagalls per gaudir de vistes infinites. I quan acabis la jornada, res millor que entrar en calor amb un plat de caça, un estofat de senglar o un pastís de castanyes en alguna de les fondes de la zona.
3. Fira i Mercat de la Castanyada de Vilanova de Prades (la Conca de Barberà)
A la serra de Prades, la tardor arriba amb castanyes fumant i vi novell a les taules. El darrer cap de setmana d’octubre, Vilanova de Prades acull la seva Fira i Mercat de la Castanyada, una festa popular que combina tradició i ambient de muntanya. Els carrers s’omplen de parades d’artesania, productes locals i castanyes torrades, mentre la música i els espectacles de carrer donen vida al poble. És d’aquelles fires que se senten properes, on tothom passeja amb calma i els sabors de tardor són els protagonistes.
L’entorn és perfecte per fer una escapada natural. Pots perdre’t pels boscos de castanyers i roures que envolten el poble, fer una ruta fins al Santuari de la Mare de Déu de Mont-ral o explorar les coves i formacions rocoses de la Serra de Prades, molt apreciades pels excursionistes.
Si tens temps, fes un salt fins a Prades, coneguda com la “Vila Vermella” per les seves construccions de pedra rogenca. Allà podràs tastar cuina de muntanya com truites de farigola, cargols o plats amb bolets acabats de collir.
4. Fira del Bolet de Llagostera (Gironès)
El 12 d’octubre, Llagostera es vesteix de tardor amb la seva Fira del Bolet. El poble es converteix en punt de trobada de boletaires, curiosos i famílies que volen gaudir d’un dia dedicat als fruits del bosc. Hi trobaràs parades amb productes locals, demostracions de cuina i activitats infantils que fan de la fira una experiència per a tothom. L’ambient és proper i acollidor, amb el sabor dels bolets com a fil conductor.
Aprofita la visita per descobrir el nucli antic de Llagostera, amb la torre del castell i l’església parroquial de Sant Feliu. Si vols natura, molt a prop tens les Gavarres, un massís ple de rutes que travessen boscos de suros i alzines, ideals per caminar entre la calma i els colors de la tardor.
A més, la situació estratègica de Llagostera et permet apropar-te fàcilment a la Costa Brava. Platges com les de Sant Feliu de Guíxols o cala Canyet són a pocs minuts amb cotxe i ofereixen un contrast espectacular entre el mar blau intens i la tardor que ja es respira a l’interior. Una combinació perfecta per a una escapada completa.
5. Boletus, Fira del Bolet d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Del 24 al 26 d’octubre, Isona i Conca Dellà celebra Boletus, una fira que omple els carrers de bolets, gastronomia i cultura popular. Les parades ofereixen ceps, rovellons i altres espècies, mentre els restaurants preparen menús temàtics amb sabors de bosc. També hi ha activitats lúdiques, tallers i espectacles, que converteixen el poble en una gran festa de tardor.
Per completar la visita, no et perdis el Parc Cretaci, on podràs veure jaciments de dinosaures i un museu que explica la història geològica de la zona. Si prefereixes la natura, fes una ruta pel Congost de Mont-rebei, un paisatge impressionant de parets verticals i aigües turqueses que queda a poca distància. És una manera única d’unir cultura, natura i gastronomia en una mateixa escapada.
També val la pena descobrir els petits pobles de l’entorn, com Abella de la Conca, amb les seves cases encaixades a la roca, o Castell de Mur, amb la seva fortalesa dominant el paisatge. Són llocs que conserven l’autenticitat del Pirineu lleidatà i que et permeten viure la tardor d’una manera íntima i plena de calma.
Tardor per olorar, tastar i caminar
Les fires de bolets i castanyes són molt més que mercats: són un homenatge a la natura i a la vida pausada dels pobles quan arriba el fred. Sigui al Montseny, al Solsonès o al Pirineu, cada fira té la seva pròpia essència i et convida a descobrir el territori a poc a poc, amb tots els sentits desperts.
Aquest octubre, deixa’t portar pels camins de fulles seques, omple el cistell de bolets, tasta plats que escalfen i brinda per la terra i la gent que la cuida tot l’any. La tardor és aquí, i és el moment perfecte per viure-la.