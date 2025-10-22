El cementiri de Manresa amplia horaris i serveis per Tots Sants amb millores i reforç del bus

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat un dispositiu especial per Tots Sants amb l'ampliació d'horaris del cementiri municipal, reforç del transport públic i la celebració de misses. A més, s'hi han dut a terme diverses millores estructurals i de manteniment per garantir un bon estat de les instal·lacions.
Horaris especials i serveis reforçats
Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal de Manresa obrirà de forma ininterrompuda de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda, des d'aquest dijous 23 d'octubre fins al diumenge 2 de novembre, per facilitar les visites als difunts.
Pel que fa al transport públic, les persones que vulguin desplaçar-s'hi poden utilitzar la Línia 4 (Font-Valldaura) del bus urbà, que té parada al cementiri de dilluns a divendres. L'1 de novembre, la línia funcionarà amb horari de festius, amb parada més propera a Pont Nou (carrer Martí i Pol) i una freqüència de pas de 40 minuts, de 8 a 22.35 h.
Com és habitual, la línia Manresa-Sant Joan de Vilatorrada reforçarà el servei durant el dia de Tots Sants amb un recorregut especial que inclourà parades a plaça Europa, Pompeu Fabra-Cardona, Francesc Moragas, Els Panyos i el cementiri. El servei funcionarà de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, amb una freqüència de 15 minuts.
Oficis religiosos al cementiri
El cementiri acollirà dues misses amb motiu de la festivitat. L'1 de novembre a les 12 del migdia, el rector de la Seu de Manresa, Mn. Joan Hakolimana, oficiarà una missa amb la participació de la Capella de Música de la Seu. L'endemà, 2 de novembre a les 4 de la tarda, se celebrarà una missa de difunts, també presidida per Mn. Hakolimana.
En cas de pluja, les cerimònies quedaran suspeses.
Millores al recinte funerari
Durant l'any, l'Ajuntament ha impulsat diverses obres de manteniment i millora al cementiri municipal. Entre les actuacions, destaca la impermeabilització de la coberta dels nínxols dels carrers Sant Fruitós i Santa Agnès, amb una inversió de 42.300 euros. A més, la brigada municipal ha repintat la façana principal i, un cop passada la festivitat, està previst fer un sorrejat de la pedra de la porta principal d'accés al recinte.