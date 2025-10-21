El Centre de Formació Pràctica i Teknia Manresa uneixen forces per impulsar el talent industrial

El Centre de Formació Pràctica (CFP) i Teknia Manresa han signat un acord per consolidar la relació entre el teixit empresarial i la formació tècnica al sector del metall. El conveni estableix un marc estable de cooperació per adaptar la formació a les necessitats de l'empresa, impulsar la qualificació professional i generar noves oportunitats laborals per a l'alumnat.
Un acord per connectar empresa i formació
L'acord entre el Centre de Formació Pràctica (CFP) i Teknia Manresa busca enfortir la relació entre la indústria i l'àmbit educatiu, posant el focus en la formació pràctica i en la incorporació de talent qualificat. El conveni, signat per Sílvia Gratacòs, presidenta del patronat del CFP, i Marc Molina, director general de Teknia Manresa, estableix una col·laboració estable que beneficiarà tant l'empresa com els estudiants del centre.
D'una banda, Teknia podrà comptar amb el CFP per desenvolupar formacions específiques per als seus treballadors, aprofitant l'expertesa del centre en formació tècnica i industrial. De l'altra, l'empresa tindrà en compte els perfils formats al CFP a l'hora d'incorporar nous professionals, afavorint així la inserció laboral del jovent qualificat del territori.
Innovació i desenvolupament tecnològic compartit
Més enllà de la formació, el conveni també contempla la col·laboració en projectes d'innovació, desenvolupament tecnològic i transferència de coneixement, posant en valor la complementarietat de les dues entitats.