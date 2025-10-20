Infants de 7 a 11 anys aprendran a muntar i programar robots a la CodeWeek de la UPC Manresa

La UPC Manresa se suma a la CodeWeek 2025 amb una proposta pràctica i divertida per apropar la robòtica i la programació als més petits. El taller Bits i Blocs: Muntem i programem robots amb VEX GO tindrà lloc el dissabte 25 d'octubre al TechLab Manresa i està adreçat a infants d'entre 7 i 11 anys. L'activitat vol fomentar la creativitat, el treball en equip i la curiositat científica de manera lúdica.
La CodeWeek, una iniciativa europea per a la cultura digital
Cada mes d'octubre, la CodeWeek convida ciutadans de tot Europa a descobrir el món de la programació i el pensament computacional. Impulsada per la Comissió Europea, té com a objectiu trencar barreres i fomentar les vocacions tecnològiques des de les primeres etapes educatives.
Enguany, la UPC Manresa hi participa activament amb un taller que combina joc, tecnologia i aprenentatge. Des de la universitat es reivindica la importància d'acostar la ciència i la tecnologia a la societat, especialment als infants, per afavorir un accés equitatiu al coneixement digital.
Robots, blocs i creativitat
El taller Bits i Blocs: Muntem i programem robots amb VEX GO proposa als participants muntar i programar petits robots utilitzant els kits educatius VEX GO, una eina dissenyada per introduir conceptes bàsics d'enginyeria i programació.
Durant la sessió, els nens i nenes hauran de superar reptes col·laboratius de manera divertida, posant en pràctica el pensament lògic, la resolució de problemes i la cooperació. L'activitat es durà a terme el dissabte 25 d'octubre, de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, al TechLab Manresa, amb un aforament limitat a quinze participants per garantir una atenció personalitzada.
El taller serà dinamitzat per membres de PUCRA Manresa, l'associació d'estudiantat de la universitat, que guiaren els infants en tot el procés de muntatge i programació.
Un projecte europeu amb mirada local
Aquesta activitat s'emmarca en el projecte europeu MERIT, coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme, amb l'objectiu de promoure la competència digital i la innovació educativa.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del formulari disponible al web de la UPC Manresa. Amb aquesta iniciativa, el TechLab reafirma la seva voluntat de convertir-se en un espai de referència per a l'aprenentatge tecnològic obert, inclusiu i transformador.