Manresa inicia les obres de l'Edifici del Coneixement, nou motor de recerca en salut

Manresa ha donat el tret de sortida aquest dilluns a la construcció de l'Edifici del Coneixement, un nou equipament destinat a la docència i la recerca en ciències de la salut. Amb una inversió de 7 milions d'euros, l'immoble s'aixecarà en un solar situat davant de l'Hospital Sant Joan de Déu i serà realitat l'any 2027. El projecte és fruit de la col·laboració entre la Fundació Althaia, la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Segons ha destacat el director general d'Althaia, Manel Jovells, el nou edifici "dignificarà l'ensenyament de medicina a la ciutat" i permetrà fer "un salt qualitatiu en l'àmbit de la recerca".
Aquest dilluns s'ha posat la primera pedra de l'Edifici del Coneixement en un solar cedit per l'Ajuntament de Manresa al carrer Nou de Santa Clara, just davant de l'Hospital Sant Joan de Déu, entre el convent de Santa Clara i un bloc d'habitatges. Ocuparà una superfície de 2.825 m2 construïts distribuïts en dues plantes.
L'actuació suposarà una inversió de 7 milions d'euros, que finançaran les tres parts implicades. D'entrada, Althaia anticiparà el cost del projecte amb fons propis provinents de la recerca i amb endeutament bancari. Les altres dues entitats aportaran progressivament la seva part, de tal manera que, al final, l'aportació d'Althaia serà del 52% respecte al total de l'import, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC del 37%, i la de la FUB de l'11%.
Els impulsors del projecte han subratllat la importància estratègica d'aquesta iniciativa per al territori, que permetrà fomentar sinergies i impulsar un nou pol de coneixement i desenvolupament en l'àmbit de la salut.
El director general d'Althaia, Manel Jovells, ha remarcat que el futur edifici vol esdevenir "un punt de trobada" entre professionals de la salut, investigadors i estudiants, afavorint el treball conjunt i la transferència de coneixement. Jovells també ha posat en relleu el compromís amb el territori, destacant la voluntat que sigui un espai "obert i accessible" per a tots els professionals vinculats al sector de la salut.
Per la seva banda, el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Josep Arimany, ha assegurat que el nou edifici contribuirà a "enfortir la relació entre Manresa i Vic". "Davant del repte demogràfic que tenim, aquesta aliança ens fa més forts, i hem d'aconseguir que aquest sigui un espai de cohesió social i territorial", ha destacat.
Arimany també ha reclamat més subvencions per tal de reduir el cost de les matrícules de la Facultat de Medicina, especialment davant l'augment de l'oferta de facultats privades que a partir del curs que ve impartiran aquests estudis.
En la mateixa línia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat la necessitat de formar nous metges i de disposar d'espais adequats per a la seva formació, posant en valor el paper que aquest nou edifici tindrà en el futur de la ciutat i del territori.
Un edifici integrat en l'entorn
L'Edifici del Coneixement està concebut perquè s'integri a l'entorn i també es crearan diverses zones enjardinades i terrasses que estaran obertes a la ciutat. Segons han detallat els arquitectes, es faran servir materials en cru, instal·lacions vistes i sistemes prefabricats. A més, seran uns edificis totalment accessibles i també es promourà el confort ambiental, l'eficiència energètica i la sostenibilitat. L'estructura, la distribució i la implantació a la parcel·la estan pensades perquè l'edifici pugui créixer, transformar-se i respondre a futurs usos amb el mínim impacte.