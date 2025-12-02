Castellbell i el Vilar reforça la seguretat amb cinc càmeres lectores de matrícules en punts estratègics

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar instal·larà en les pròximes setmanes cinc càmeres lectores de matrícules en diversos punts clau del municipi, gràcies a una operació de crèdit finançada per la Diputació de Barcelona. Els dispositius es col·locaran a la carretera BV-1273, a l'alçada del cementiri, així com als barris de La Bauma, el Burés, la Vall de Montserrat i Mas Enric–Can Prat.
Coordinació amb Mossos d'Esquadra
Les càmeres estaran operatives les 24 hores del dia i connectades al sistema informàtic dels Mossos d'Esquadra, que les podran utilitzar en casos de fets delinqüencials o en investigacions policials. El consistori subratlla que aquest desplegament també enfortirà la comunicació i coordinació entre la Guàrdia Municipal i el cos de Mossos.
Videovigilància en equipaments municipals
Paral·lelament, l'Ajuntament instal·larà nous sistemes de videovigilància en equipaments públics considerats sensibles. Es col·locaran càmeres a l'edifici consistorial, al local de la Guàrdia Municipal i a la zona esportiva, amb l'objectiu de prevenir actes de vandalisme que en els darrers anys han malmès diverses instal·lacions municipals.
Inversió de 34.000 euros
El projecte compta amb una inversió total de 34.000 euros, procedents del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, i forma part de l'estratègia municipal per reforçar la seguretat i la prevenció al conjunt del municipi.