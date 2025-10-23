Professionals de tot el país debaten a Manresa com garantir un futur segur per a l'aigua

Més de 120 experts del sector de l'aigua es van reunir dimecres al Palau Firal de Manresa en la 5a Jornada Tècnica de l'Aigua, organitzada per Aigües de Manresa i l'Ajuntament. La cita, integrada dins la Fira Ecoviure, va centrar el debat en quatre grans eixos -qualitat, infraestructures, ciberseguretat i persones- amb l'objectiu de construir una gestió del recurs més segura, eficient i sostenible.
La qualitat de l'aigua, al centre del debat
La jornada es va obrir amb les intervencions d'Antoni Ventura, gerent d'Aigües de Manresa; Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i l'alcalde Marc Aloy, que van coincidir a destacar el paper estratègic de la gestió de l'aigua davant el canvi climàtic.
El primer bloc va girar entorn de la qualitat i la seguretat del subministrament. Mireia Fillol, investigadora de l'ICRA, va presentar la Xarxa Catalana d'Indicadors de Salut en Aigües Residuals, que permet detectar precoçment possibles riscos sanitaris. Per la seva banda, Jéssica Meijide, d'Eurecat, va exposar noves tècniques per eliminar contaminants persistents (PFAS) de l'aigua potable, un dels reptes ambientals més urgents.
En la taula rodona posterior, amb experts com Antoni Munné (ACA), la Dra. Isabel Comerma (Althaia-UIC), Lluís Corominas (ICRA) i la mateixa Meijide, es va subratllar la importància d'unir recerca, gestió i conscienciació ciutadana per garantir un servei segur i de confiança.
Infraestructures resilients davant els nous riscos
El segon bloc va analitzar com preparar les infraestructures per a un futur cada vegada més incert. Pablo Gil i Manuel Salazar, de l'empresa pública ATL, van exposar les estratègies per protegir les instal·lacions crítiques i assegurar la continuïtat del servei en situacions de crisi. Els experts van coincidir que la prevenció i la coordinació entre equips tècnics i administracions són claus per reduir vulnerabilitats i minimitzar l'impacte de possibles emergències.
La ciberseguretat, una nova frontera per al sector
Un dels debats més esperats de la jornada va ser el dedicat a la ciberseguretat hídrica. Moderada per Sandra Bonillo (Universitat de Girona), la taula va comptar amb representants de Depuradores d'Osona, Aigües de Mataró, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Eurecat i Aigües de Manresa.
Tots ells van alertar que la digitalització del sector -impulsada pels fons Next Generation i el PERTE de l'aigua- comporta grans oportunitats, però també nous riscos. "No n'hi ha prou amb tenir tecnologia; cal integrar la seguretat digital en la gestió diària i formar les persones perquè sàpiguen respondre", va resumir Alejo Riera, de l'Agència de Ciberseguretat.
El factor humà, peça clau de la seguretat
El darrer bloc va posar el focus en les persones. Esther Costa, directora d'operacions d'Aigües de Manresa, va destacar que el talent humà és "la millor defensa davant qualsevol amenaça". Va reivindicar la importància de la formació contínua, la cultura de la prevenció i el treball en equip per garantir un servei públic d'excel·lència.
La cloenda va anar a càrrec del regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, que va apel·lar a "seguir treballant conjuntament per una gestió de l'aigua segura i sostenible", i va subratllar el paper d'Aigües de Manresa com a referent en innovació i responsabilitat pública.
Un futur construït amb coneixement i compromís
Amb més de 120 professionals inscrits, la 5a Jornada Tècnica de l'Aigua va reafirmar el compromís del sector amb la innovació, la sostenibilitat i la seguretat. Tant les institucions com els experts van coincidir que el futur del recurs passa per la cooperació entre ciència, tecnologia i ciutadania. Com es va resumir al tancament de la jornada, garantir una aigua segura i de qualitat "no és només una qüestió tècnica, sinó també de consciència col·lectiva".