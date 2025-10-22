El Bosquet de Sant Joan de Vilatorrada creix amb una nova plantada d'arbres autòctons

L'entitat Voluntàries Ambientals de Sant Joan de Vilatorrada organitza aquest diumenge 26 d'octubre, de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, la segona plantada del Bosquet, un projecte que va començar fa dos anys per crear un espai verd amb arbres autòctons entre les escoles Joncadella i Collbaix. Enguany es plantaran 58 nous exemplars per substituir els que no han sobreviscut i seguir ampliant aquest pulmó verd.
Una iniciativa que vol arrelar a la vila
El Bosquet de Sant Joan de Vilatorrada és un projecte de llarg recorregut impulsat per l'entitat Voluntàries Ambientals amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu és crear un bosc urbà amb espècies autòctones del Bages, que aporti biodiversitat, ombra i un espai d'aprenentatge per a totes les edats.
La primera plantada, feta l'any passat, va culminar amb la incorporació de 113 arbres, dels quals n'han sobreviscut una setantena. L'incivisme, segons expliquen des de l'associació, i alguns exemplars mal arrelats, han fet necessària aquesta nova acció per reposar els arbres perduts i continuar ampliant la massa vegetal del recinte.
Espècies autòctones i creixement compartit
En aquesta segona plantada es col·locaran 58 nous plançons, entre els quals hi ha oms trèmols, un corneller mascle, aurons, freixes, surolins, roures i alzines. Tots provenen de llavors recollides i criades per les pròpies voluntàries, que els han fet créixer als seus balcons i patis durant els darrers mesos.
L'espai destinat al bosquet, situat entre les escoles Joncadella i Collbaix, és un terreny que l'Ajuntament va cedir fa dos anys a l'associació per desenvolupar-hi aquest projecte ambiental. Des de Voluntàries Ambientals es destaca que el bosc té la vocació de ser un espai viu i participatiu, obert a la implicació dels veïns i de la comunitat educativa.
Crida a participar-hi
L'activitat d'aquest diumenge tindrà lloc de les 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia. Les persones que vulguin participar-hi com a plantadores han d'omplir el formulari d'inscripció disponible mitjançant el codi QR que apareix al cartell de l'activitat.
Des de l'associació s'anima la ciutadania a sumar-se a aquesta jornada, que vol ser alhora una acció de voluntariat, una experiència educativa i una oportunitat per prendre consciència del valor dels espais verds dins del nucli urbà.
Un espai per a la biodiversitat i la comunitat
El Bosquet de Sant Joan de Vilatorrada es planteja com un projecte a llarg termini que, any rere any, es continuarà enriquint amb noves plantades i accions de manteniment. L'objectiu és que amb el temps esdevingui un espai ric en biodiversitat, saludable per a la població i obert a la descoberta i l'aprenentatge.