El Festival Test celebra 10 anys amb microespectacles a Santpedor i més de 160 espectadors

Santpedor ha tornat a formar part del circuit de microespectacles del Festival Test, que enguany ha celebrat el seu desè aniversari amb una gran acollida de públic. Més de 160 persones van participar diumenge en una tarda plena d'art, reflexió i bon humor, amb funcions repartides en diferents espais del municipi i un tancament festiu a la plaça Gran U d'Octubre.
Tres microespectacles en espais singulars
El circuit d'aquesta edició va comptar amb tres propostes teatrals que van permetre al públic viure una experiència propera i diversa. L'espectacle Mira'l als ulls es va representar a l'Escola Municipal de Música, mentre que Clown on Popping va portar el seu humor gestual al segon pis de Cal Clarassó. Finalment, El Test va tancar el recorregut amb una actuació a La Nau, espai habitual d'activitat cultural al municipi.
Els espectadors van anar passant d'un escenari a l'altre, seguint la dinàmica característica del festival, que convida a descobrir propostes escèniques de petit format en espais no convencionals.
Un tancament festiu i obert a tothom
Un cop finalitzades les funcions, els tres grups participants i bona part del públic es van reunir a la plaça Gran U d'Octubre, on van poder gaudir de l'espectacle de dansa, clown i titelles del Petit Vermell. Aquesta actuació va posar el punt final a una jornada marcada per la participació i la proximitat entre artistes i espectadors.
Un projecte de creació col·lectiva
El Festival Test és una iniciativa del centre de producció cultural i residència d'artistes Cal Gras, d'Avinyó, amb el suport a la creació de la Xarxa de Pobles Creatius, de la qual Santpedor forma part. Cada any, les companyies interessades presenten les seves propostes a la convocatòria del festival, i les seleccionades s'inclouen en un circuit itinerant que recorre diversos municipis entre els mesos d'octubre i novembre.
Amb deu anys de trajectòria, el Test s'ha consolidat com una plataforma d'exhibició i experimentació escènica que aposta pel talent emergent, la proximitat amb el públic i la col·laboració entre municipis, mantenint viva la creativitat en l'àmbit local i comarcal.