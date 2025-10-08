Tallers, plantes i natura: Manresa, a punt per a l'Ecoviure, la cita que inspira un estil de vida més verd

Manresa tornarà a ser, aquest octubre, l'epicentre català de la sostenibilitat amb una nova edició de l'Ecoviure. Els dies 25 i 26 d'octubre, el passeig de Pere III s'omplirà d'activitats, tallers i expositors per promoure un model de vida més respectuós amb el medi ambient. La fira reunirà empreses, entitats i ciutadania compromeses amb l'ecologia, el consum responsable i la salut natural, amb més de cinquanta estands dedicats a productes i serveis sostenibles.
Les plantes i la salut, eix central de l'edició 2025
El fil conductor d'enguany seran les plantes i els seus usos, amb propostes que reivindiquen el coneixement de la natura com a font de salut i benestar. Entre les activitats més destacades, hi haurà el taller de cuina d'aprofitament de L'Obradora, dissabte 25 a les onze del matí, i la xerrada de la soprano Raquel Andueza, que explicarà com va recuperar la veu gràcies al contacte amb la natura. Aquella mateixa tarda, Andueza oferirà un concert en col·laboració amb el festival Espurnes Barroques.
Diumenge 26 d'octubre, el públic podrà participar en el taller de cuina amb plantes silvestres, al matí, i en el de plantes medicinals, a la tarda. En paral·lel, el pati de la Biblioteca del Casino acollirà l'espectacle infantil de titelles Rigoberta i el Windigo, una proposta que transmetrà als més petits valors de respecte pel medi ambient.
Jornades professionals: coneixement i debat
Com és habitual, Ecoviure anirà més enllà del cap de setmana amb una setmana plena de jornades tècniques i professionals. La primera, el 20 d'octubre, estarà dedicada a l'educació per al decreixement, a càrrec del pedagog Luis González Reyes, i tindrà lloc a la Casa Flors Sirera. Dues jornades més tard, el 22 d'octubre, la Sala d'Actes del Palau Firal acollirà la 5a Jornada Tècnica de l'Aigua, organitzada per Aigües de Manresa, centrada en la seguretat, la ciberseguretat i la gestió d'infraestructures.
Aquell mateix dia, l'Escola Agrària de Manresa organitzarà la jornada Agroecologia i agricultura regenerativa: reptes actuals i de futur, i es donarà el tret de sortida a les primeres Jornades Ciutat, Salut i Clima, coorganitzades per Althaia i altres entitats. Aquestes jornades es dividiran en dues parts: una per a professionals de la salut i una altra oberta al públic general.
El 23 d'octubre serà el torn del Festival Revive, una trobada de referència per a l'agricultura i la ramaderia regenerativa a la península Ibèrica. Les sessions es faran a la Plana de l'Om, al migdia, i el festival també comptarà amb un estand informatiu a la fira. Aquell mateix dia, l'Escola Agrària oferirà activitats pràctiques a la finca Can Poc Oli sobre regeneració de sòls i maquinària agrícola. El 24 d'octubre, el Palau Firal acollirà el Fòrum Energia, centrat en el futur de les xarxes elèctriques.
Espai Biblioteques i cinema social
La fira s'estendrà també a altres espais de la ciutat. La Biblioteca del Casino oferirà activitats per a famílies, com el taller Vine a la biblioteca a jugar amb nosaltres (24 d'octubre), i acollirà l'exposició de llibres Les plantes silvestres: usos i aprofitament, oberta fins al 31 d'octubre.
D'altra banda, la col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) continua amb la projecció del film infantil Arco (19 d'octubre) i el cinefòrum L'altra cara de la transició verda, a càrrec de l'Observatori del Deute en la Globalització i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que es farà a Navarcles.
Un espai per al compromís col·lectiu
L'Ecoviure es consolida com un espai de trobada per a la col·laboració entre institucions, empreses i ciutadania. La fira compta amb la implicació d'entitats com Aigües de Manresa, la UPC, Althaia, l'Escola Agrària, la Intercol·legial Tècnica del Bages-Berguedà, el Festival Clam i Espurnes Barroques. La UPC, a més, hi presentarà projectes de recerca dels seus doctorands en Recursos Naturals i Medi Ambient.
Per a més informació i inscripcions, es pot consultar el web del certamen o trucar al 93 877 63 13.