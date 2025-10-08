La Fira Mediterrània alterarà el trànsit al centre de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat un conjunt d'afectacions viàries amb motiu de la 28a edició de la Fira Mediterrània, que tindrà lloc del 9 al 12 d'octubre. Els talls i restriccions afectaran principalment els carrers i places del Centre Històric, on se celebraran la major part dels espectacles i activitats del certamen. L'objectiu és garantir la seguretat de públic i artistes, així com facilitar el muntatge i desmuntatge de les infraestructures tècniques.
Restriccions a l'aparcament i zones tècniques
Des d'aquest dijous i fins al diumenge 12 d'octubre, part de l'estacionament de zona blava del carrer Jaume I, a tocar del Teatre Conservatori, romandrà reservada per als vehicles tècnics de diversos espectacles. Aquesta mesura permetrà assegurar la logística dels muntatges i els accessos de personal tècnic i artistes.
Tall del trànsit a la plaça Major
La plaça Major, un dels punts centrals de la programació, també veurà alterada la seva mobilitat. Es tallarà el trànsit de vehicles autoritzats des del passatge Amics, fet que afectarà els carrers Sobrerroca, Cap del Rec, plaça Sant Ignasi Malalt, Sant Miquel i baixada del Pòpul. Aquesta restricció serà vigent el dissabte 11 d'octubre, de 18 a 20.30 h, i el diumenge 12, de 16.30 a 22 h. L'Ajuntament recomana evitar l'accés amb vehicle privat durant aquestes franges horàries.
Modificacions a la plaça de la Música i entorns
Un altre punt afectat serà la plaça de la Música, on el trànsit quedarà restringit per permetre els espectacles de mitjà i gran format que s'hi celebraran. El carrer Campanes quedarà tallat des de Sant Francesc, i això afectarà també la circulació per carrer Arbonés i la plaça Palmira Jaqueti Isant. Els talls es faran dissabte 11 d'octubre, de 19.30 a 20.30 h i de 21.30 a 22.30 h, i diumenge 12, de 16.30 a 17.30 h i de 18.30 a 19.30 h.
Cercaviles amb talls puntuals de circulació
El diumenge 12 d'octubre hi haurà dues cercaviles que comportaran talls intermitents del trànsit en diversos carrers del centre. La primera, prevista a les 12.45 h, recorrerà la plaça Sant Domènec, la Muralla del Carme, la plaça Europa, el carrer Carme, la plaça Carme, el passatge Amics, el carrer Sobrerroca, la plaça Major, el carrer Sant Miquel, la Plana de l'Om, el carrer Born i tornarà a la plaça Sant Domènec. La segona cercavila, programada per a les 18.30 h, sortirà de la plaça Neus Català i passarà pel passeig Pere III, la plaça Sant Domènec, la Muralla del Carme, la plaça Europa, el carrer Carme i la plaça Carme.
Recomanacions i alternatives
L'Ajuntament recomana a la ciutadania planificar amb antelació els desplaçaments durant els dies de la Fira Mediterrània i prioritzar la mobilitat a peu o amb transport públic. També s'aconsella utilitzar els aparcaments dissuasius situats als accessos de la ciutat per evitar retencions al centre. Durant el cap de setmana, el consistori desplegarà senyalització específica i personal informador per orientar conductors i vianants sobre les rutes alternatives.