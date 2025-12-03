La Pujada del Tió de Navarcles reuneix centenars de famílies en la seva quarta edició

La quarta edició de la Pujada del Tió de Navarcles, organitzada pel Club d'Atletisme del municipi, va omplir diumenge passat els carrers i el bosc de famílies que van participar en una matinal plena d'activitats nadalenques. La iniciativa, que creix any rere any, combina tradició, esport i convivència en un ambient familiar.
Una jornada festiva que combina caminada, gegants i xocolatada
Des del Club d'Atletisme de Navarcles destaquen la "gran resposta" dels veïns en una proposta que s'ha consolidat en només quatre anys. La matinal va començar amb una xocolatada popular, punt de trobada de totes les famílies inscrites.
Tot seguit, va arrencar la caminada fins al bosc, guiada pels Geganters de Navarcles, que van acompanyar els participants en el trajecte per deixar el Tió Rodó al seu amagatall. L'activitat va incloure també un conte infantil i un pica-pica final, amenitzat amb música en directe, que va posar punt final a una jornada marcada pel bon ambient.
El Tió Rodó, visitable durant tot el mes de desembre
La festa no s'acaba amb la jornada de diumenge. El Club d'Atletisme ha preparat un itinerari fàcil i apte per a totes les edats perquè tothom pugui visitar el Tió Rodó al llarg de tot el mes de desembre. La ruta, senyalitzada amb marques al camí, comença i acaba a la pista d'atletisme, on hi ha instal·lat un cartell informatiu des d'on es pot descarregar el circuit complet.
L'entitat anima totes les famílies i grups d'amics a seguir aquest recorregut i a gaudir de l'experiència de trobar el tió en plena natura, convertint-lo en una activitat nadalenca més del calendari local.
Un esdeveniment que es consolida
L'organització celebra que la Pujada del Tió s'hagi convertit en una cita esperada per moltes famílies del poble i de la rodalia. "Ens fa molta il·lusió veure com cada any la participació creix i com la gent gaudeix d'una activitat que uneix tradició, natura i comunitat", expliquen des del club.