L'Esplai Safa celebra una nova Caminada Popular Joan Vila amb dues rutes per l'entorn de Manresa

L'Esplai Safa de Manresa organitza una nova edició de la Caminada Popular Joan Vila, una proposta esportiva i familiar per descobrir l'entorn natural del Bages. La cita serà el diumenge 16 de novembre i oferirà dues rutes de diferent dificultat, amb avituallaments, botifarrada i activitats per a tots els participants.
Una jornada per gaudir de la natura i recordar un llegat
L'Esplai Safa de Manresa prepara per al diumenge 16 de novembre una nova edició de la Caminada Popular Joan Vila, una activitat ja consolidada que vol fomentar l'esport i el contacte amb la natura. La cita, oberta a persones de totes les edats, comptarà amb dues modalitats: una ruta curta de 13,5 quilòmetres i una de llarga de 21,8 quilòmetres. Totes dues sortiran a les 8 del matí des dels locals de l'Esplai, al carrer Sant Cristòfol 44, i recorreran diversos punts d'interès com el Santuari de la Salut i les Tines de les Solanes. La ruta curta passarà també pels Tres Salts, mentre que la llarga continuarà fins a completar un recorregut més exigent.
Avituallaments, botifarrada i ambient familiar
Per garantir una experiència completa, l'organització ha preparat quatre punts d'avituallament al llarg dels recorreguts, amb la tradicional botifarrada com a moment destacat. A més, hi haurà begudes i esmorzar tant a l'inici com al final de la caminada. Amb l'objectiu de reduir residus, es recomana als participants portar el seu propi got.
Les inscripcions costen 8 euros si es fan anticipadament i 10 euros el mateix dia de la caminada. Com a novetat, les entitats de lleure que s'hi apuntin en grup podran gaudir d'un descompte especial. El preu inclou tots els avituallaments, la botifarrada i un obsequi de record. Les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari en línia o presencialment a l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.
Un homenatge que perdura
La Caminada Joan Vila ret homenatge a un antic monitor de l'Esplai Safa, membre del moviment MIJAC, que va deixar una empremta profunda per la seva passió per la natura i el seu compromís amb l'educació en el lleure. L'activitat manté viu el seu esperit i els valors que va transmetre.
La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, diverses empreses locals i entitats del barri de la Sagrada Família, que any rere any fan possible aquesta jornada de convivència, esport i record.